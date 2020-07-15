MTRG

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

שֵׁםMTRG

דירוגNo.1597

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.34%

אספקת מחזור32,276,310

מקסימום היצע0

אספקה כוללת48,890,067

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2020-07-15 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה0.5 USDT

שיא כל הזמנים33.5469599,2021-03-27

המחיר הנמוך ביותר0.06497699475111687,2025-08-06

בלוקצ'יין ציבוריMTRG

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

