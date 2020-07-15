Meter Governance (MTRG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Meter Governance (MTRG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Meter Governance (MTRG) מידע Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains אתר רשמי: https://www.meter.io/ מסמך לבן: https://docs.meter.io/#introduction סייר בלוקים: https://scan.meter.io/ קנה MTRGעכשיו!

Meter Governance (MTRG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Meter Governance (MTRG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M ההיצע הכולל: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M אספקה במחזור: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M שיא כל הזמנים: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 שפל כל הזמנים: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 מחיר נוכחי: $ 0.12845 $ 0.12845 $ 0.12845 למידע נוסף על Meter Governance (MTRG) מחיר

Meter Governance (MTRG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Meter Governance (MTRG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MTRG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MTRGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MTRGטוקניומיקה, חקרו אתMTRGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Meter Governance (MTRG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MTRGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MTRG עכשיו את היסטוריית המחירים!

MTRG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MTRG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MTRG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MTRGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

