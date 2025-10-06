MORI COIN מחיר היום

מחיר MORI COIN (MORI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02026, עם שינוי של 6.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MORI ל USD הוא $ 0.02026 לכל MORI.

MORI COIN כרגע מדורג במקום #833 לפי שווי שוק של $ 16.21M, עם היצע במחזור של 800.01M MORI. ב‑24 השעות האחרונות, MORI סחר בין $ 0.0195 (נמוך) ל $ 0.02237 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.20062000753120068, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.020293942928344726.

ביצועים לטווח קצר, MORI נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו -27.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 112.48K.

MORI COIN (MORI) מידע שוק

דירוג No.833 שווי שוק $ 16.21M$ 16.21M $ 16.21M נפח (24 שעות) $ 112.48K$ 112.48K $ 112.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.26M$ 20.26M $ 20.26M אספקת מחזור 800.01M 800.01M 800.01M מקסימום היצע 999,999,999 999,999,999 999,999,999 אספקה כוללת 999,998,186 999,998,186 999,998,186 שיעור מחזור 80.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

