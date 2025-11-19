MORI COIN (MORI) תחזית מחיר (USD)

קבל MORI COIN תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MORI יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. MORI COIN תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, MORI COIN ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.02018 בשנת 2025. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, MORI COIN ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.021189 בשנת 2026. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MORI הוא $ 0.022248 עם 10.25% שיעור צמיחה. MORI COIN (MORI) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MORI הוא $ 0.023360 עם 15.76% שיעור צמיחה. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MORI הוא $ 0.024528 עם 21.55% שיעור צמיחה. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MORI הוא $ 0.025755 עם 27.63% שיעור צמיחה. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של MORI COIN עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.041952. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של MORI COIN עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.068336.

2026 $ 0.021189 5.00%

2027 $ 0.022248 10.25%

2028 $ 0.023360 15.76%

2029 $ 0.024528 21.55%

2030 $ 0.025755 27.63%

2031 $ 0.027043 34.01%

2032 $ 0.028395 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.029815 47.75%

2034 $ 0.031305 55.13%

2035 $ 0.032871 62.89%

2036 $ 0.034514 71.03%

2037 $ 0.036240 79.59%

2038 $ 0.038052 88.56%

2039 $ 0.039955 97.99%

2040 $ 0.041952 107.89% הצג עוד לטווח קצר MORI COIN תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.02018 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.020182 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.020199 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.020262 0.41% MORI COIN (MORI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMORIב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.02018 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. MORI COIN (MORI) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMORI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.020182 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. MORI COIN (MORI) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMORI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.020199 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. MORI COIN (MORI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMORI הוא $0.020262 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית MORI COIN מחיר נוכחי $ 0.02018 שינוי מחיר (24 שעות) +0.39% שווי שוק $ 16.14M אספקת מחזור 800.01M נפח (24 שעות) $ 90.45K המחיר MORI העדכני הוא $ 0.02018. יש לו שינוי של +0.39% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 90.45Kב 24 שעות. בנוסף, MORI יש כמות במעגל של 800.01M ושווי שוק כולל של $ 16.14M.

MORI COIN מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMORI COINדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMORI COIN הוא 0.02018USD. היצע במחזור של MORI COIN(MORI) הוא 0.00 MORI , מה שמעניק לו שווי שוק של $16.14M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.07% $ -0.001580 $ 0.02181 $ 0.0195

7 ימים -0.27% $ -0.007609 $ 0.02825 $ 0.0195

ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,MORI COIN הראה תנועת מחירים של $-0.001580 , המשקפת -0.07% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,MORI COIN נסחר בשיא של $0.02825 ושפל של $0.0195 . נרשם שינוי במחיר של -0.27% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMORI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,MORI COIN חווה -0.27% שינוי, המשקף בערך $-0.007589 לערכו. זה מצביע על כך ש MORI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך MORI COIN (MORI) מודול חיזוי מחיר עובד? MORI COIN מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MORIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMORI COIN לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MORI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של MORI COIN. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMORI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMORI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של MORI COIN.

מדוע MORI חיזוי מחירים חשוב?

MORI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

