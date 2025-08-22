עוד על MONIE

Infiblue World סֵמֶל

Infiblue World מְחִיר(MONIE)

1 MONIE ל USDמחיר חי:

$0.02304
$0.02304$0.02304
+7.96%1D
USD
Infiblue World (MONIE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:24:12 (UTC+8)

Infiblue World (MONIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01662
$ 0.01662$ 0.01662
24 שעות נמוך
$ 0.02864
$ 0.02864$ 0.02864
גבוה 24 שעות

$ 0.01662
$ 0.01662$ 0.01662

$ 0.02864
$ 0.02864$ 0.02864

$ 1.3577267375665893
$ 1.3577267375665893$ 1.3577267375665893

$ 0.00868728746424539
$ 0.00868728746424539$ 0.00868728746424539

+0.21%

+7.96%

-18.16%

-18.16%

Infiblue World (MONIE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02304. במהלך 24 השעות האחרונות, MONIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01662 לבין שיא של $ 0.02864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3577267375665893, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00868728746424539.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONIE השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +7.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Infiblue World (MONIE) מידע שוק

No.7631

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 16.70K
$ 16.70K$ 16.70K

$ 46.08M
$ 46.08M$ 46.08M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Infiblue World הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.70K. ההיצע במחזור של MONIE הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.08M.

Infiblue World (MONIE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Infiblue Worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0016988+7.96%
30 ימים$ -0.006-20.67%
60 ימים$ -0.01389-37.62%
90 ימים$ -0.01285-35.81%
Infiblue World שינוי מחיר היום

היום,MONIE רשם שינוי של $ +0.0016988 (+7.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Infiblue World שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.006 (-20.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Infiblue World שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MONIE ראה שינוי של $ -0.01389 (-37.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Infiblue World שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01285 (-35.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Infiblue World (MONIE)?

בדוק את Infiblue World עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInfiblue World (MONIE)

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

Infiblue World זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Infiblue Worldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMONIE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Infiblue Worldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInfiblue World לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Infiblue Worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Infiblue World (MONIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infiblue World (MONIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infiblue World.

בדוק את Infiblue World תחזית המחיר עכשיו‏!

Infiblue World (MONIE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Infiblue World (MONIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Infiblue World (MONIE)

מחפש איך לקנותInfiblue World? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Infiblue Worldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MONIE למטבעות מקומיים

1 Infiblue World(MONIE) ל VND
606.2976
1 Infiblue World(MONIE) ל AUD
A$0.0352512
1 Infiblue World(MONIE) ל GBP
0.0170496
1 Infiblue World(MONIE) ל EUR
0.019584
1 Infiblue World(MONIE) ל USD
$0.02304
1 Infiblue World(MONIE) ל MYR
RM0.096768
1 Infiblue World(MONIE) ל TRY
0.9441792
1 Infiblue World(MONIE) ל JPY
¥3.38688
1 Infiblue World(MONIE) ל ARS
ARS$30.43584
1 Infiblue World(MONIE) ל RUB
1.8625536
1 Infiblue World(MONIE) ל INR
2.017152
1 Infiblue World(MONIE) ל IDR
Rp377.7048576
1 Infiblue World(MONIE) ל KRW
31.9555584
1 Infiblue World(MONIE) ל PHP
1.3045248
1 Infiblue World(MONIE) ל EGP
￡E.1.1176704
1 Infiblue World(MONIE) ל BRL
R$0.1248768
1 Infiblue World(MONIE) ל CAD
C$0.0317952
1 Infiblue World(MONIE) ל BDT
2.8030464
1 Infiblue World(MONIE) ל NGN
35.1753984
1 Infiblue World(MONIE) ל COP
$92.5300224
1 Infiblue World(MONIE) ל ZAR
R.0.4041216
1 Infiblue World(MONIE) ל UAH
0.955008
1 Infiblue World(MONIE) ל VES
Bs3.2256
1 Infiblue World(MONIE) ל CLP
$22.09536
1 Infiblue World(MONIE) ל PKR
Rs6.5323008
1 Infiblue World(MONIE) ל KZT
12.3273216
1 Infiblue World(MONIE) ל THB
฿0.7471872
1 Infiblue World(MONIE) ל TWD
NT$0.7017984
1 Infiblue World(MONIE) ל AED
د.إ0.0845568
1 Infiblue World(MONIE) ל CHF
Fr0.018432
1 Infiblue World(MONIE) ל HKD
HK$0.1799424
1 Infiblue World(MONIE) ל AMD
֏8.7971328
1 Infiblue World(MONIE) ל MAD
.د.م0.20736
1 Infiblue World(MONIE) ל MXN
$0.4294656
1 Infiblue World(MONIE) ל SAR
ريال0.0864
1 Infiblue World(MONIE) ל PLN
0.0838656
1 Infiblue World(MONIE) ל RON
лв0.0995328
1 Infiblue World(MONIE) ל SEK
kr0.2191104
1 Infiblue World(MONIE) ל BGN
лв0.0384768
1 Infiblue World(MONIE) ל HUF
Ft7.8340608
1 Infiblue World(MONIE) ל CZK
0.4833792
1 Infiblue World(MONIE) ל KWD
د.ك0.0070272
1 Infiblue World(MONIE) ל ILS
0.0776448
1 Infiblue World(MONIE) ל AOA
Kz21.0025728
1 Infiblue World(MONIE) ל BHD
.د.ب0.00866304
1 Infiblue World(MONIE) ל BMD
$0.02304
1 Infiblue World(MONIE) ל DKK
kr0.1469952
1 Infiblue World(MONIE) ל HNL
L0.6031872
1 Infiblue World(MONIE) ל MUR
1.0515456
1 Infiblue World(MONIE) ל NAD
$0.4038912
1 Infiblue World(MONIE) ל NOK
kr0.232704
1 Infiblue World(MONIE) ל NZD
$0.039168
1 Infiblue World(MONIE) ל PAB
B/.0.02304
1 Infiblue World(MONIE) ל PGK
K0.0963072
1 Infiblue World(MONIE) ל QAR
ر.ق0.0836352
1 Infiblue World(MONIE) ל RSD
дин.2.307456

Infiblue World מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Infiblue World, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרInfiblue World הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Infiblue World

כמה שווה Infiblue World (MONIE) היום?
החי MONIEהמחיר ב USD הוא 0.02304 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MONIE ל USD?
המחיר הנוכחי של MONIE ל USD הוא $ 0.02304. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Infiblue World?
שווי השוק של MONIE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MONIE?
ההיצע במחזור של MONIE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MONIE?
‏‏MONIE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.3577267375665893 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MONIE?
MONIE ‏‏רשם מחירATL של 0.00868728746424539 USD.
מהו נפח המסחר של MONIE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MONIE הוא $ 16.70K USD.
האם MONIE יעלה השנה?
MONIE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MONIE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:24:12 (UTC+8)

