Infiblue World (MONIE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02304. במהלך 24 השעות האחרונות, MONIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01662 לבין שיא של $ 0.02864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.3577267375665893, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00868728746424539.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONIE השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, +7.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Infiblue World (MONIE) מידע שוק
No.7631
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 16.70K
$ 16.70K$ 16.70K
$ 46.08M
$ 46.08M$ 46.08M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Infiblue World הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.70K. ההיצע במחזור של MONIE הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.08M.
Infiblue World (MONIE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Infiblue Worldהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0016988
+7.96%
30 ימים
$ -0.006
-20.67%
60 ימים
$ -0.01389
-37.62%
90 ימים
$ -0.01285
-35.81%
Infiblue World שינוי מחיר היום
היום,MONIE רשם שינוי של $ +0.0016988 (+7.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Infiblue World שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.006 (-20.67%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Infiblue World שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MONIE ראה שינוי של $ -0.01389 (-37.62%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Infiblue World שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.01285 (-35.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Infiblue World (MONIE)?
Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.
Infiblue World זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Infiblue Worldההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMONIE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Infiblue Worldאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInfiblue World לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Infiblue Worldתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Infiblue World (MONIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Infiblue World (MONIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Infiblue World.
הבנת הטוקנומיקה של Infiblue World (MONIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MONIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Infiblue World (MONIE)
מחפש איך לקנותInfiblue World? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Infiblue Worldב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.