MONIE

Infiblue World is a cutting-edge blockchain metaversion designed to revolutionize the way players earn income through gameplay and social networking.

שֵׁםMONIE

דירוגNo.7631

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע2,000,000,000

אספקה כוללת2,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.3577267375665893,2023-07-16

המחיר הנמוך ביותר0.00868728746424539,2023-12-18

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MONIE/USDT
Infiblue World
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MONIE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
MONIE/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MONIE)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
