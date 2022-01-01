MON Protocol (MON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MON Protocol (MON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MON Protocol (MON) מידע Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. אתר רשמי: https://monprotocol.ai/ מסמך לבן: https://www.monprotocol.ai/tokenomics סייר בלוקים: https://etherscan.io/ קנה MONעכשיו!

MON Protocol (MON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MON Protocol (MON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M ההיצע הכולל: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M אספקה במחזור: $ 556.02M $ 556.02M $ 556.02M FDV (שווי מדולל מלא): $ 17.69M $ 17.69M $ 17.69M שיא כל הזמנים: $ 0.5584 $ 0.5584 $ 0.5584 שפל כל הזמנים: $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 $ 0.015308968717196591 מחיר נוכחי: $ 0.0177 $ 0.0177 $ 0.0177 למידע נוסף על MON Protocol (MON) מחיר

MON Protocol (MON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MON Protocol (MON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MONטוקניומיקה, חקרו אתMONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MON מעוניין להוסיף את MON Protocol (MON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MON ב-MEXC עכשיו!

MON Protocol (MON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MON עכשיו את היסטוריית המחירים!

MON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

