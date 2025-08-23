עוד על MOBILE

Helium Mobile (MOBILE) טבלת מחירים חיה
Helium Mobile (MOBILE) מידע על מחיר (USD)

Helium Mobile (MOBILE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003443. במהלך 24 השעות האחרונות, MOBILE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003377 לבין שיא של $ 0.0003668, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOBILEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00779068659230149, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000070400808645459.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOBILE השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -4.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helium Mobile (MOBILE) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של Helium Mobile הוא $ 30.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 85.05K. ההיצע במחזור של MOBILE הוא 89.28B, עם היצע כולל של 100880000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.73M.

Helium Mobile (MOBILE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Helium Mobileהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000016186-4.49%
30 ימים$ -0.0001197-25.80%
60 ימים$ +0.0000719+26.39%
90 ימים$ -0.0001604-31.79%
Helium Mobile שינוי מחיר היום

היום,MOBILE רשם שינוי של $ -0.000016186 (-4.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Helium Mobile שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001197 (-25.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Helium Mobile שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOBILE ראה שינוי של $ +0.0000719 (+26.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Helium Mobile שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001604 (-31.79%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Helium Mobile (MOBILE)?

בדוק את Helium Mobile עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHelium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Helium Mobileההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOBILE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Helium Mobileאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHelium Mobile לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Helium Mobileתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helium Mobile (MOBILE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helium Mobile (MOBILE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helium Mobile.

בדוק את Helium Mobile תחזית המחיר עכשיו‏!

Helium Mobile (MOBILE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helium Mobile (MOBILE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOBILE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Helium Mobile (MOBILE)

מחפש איך לקנותHelium Mobile? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Helium Mobileב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOBILE למטבעות מקומיים

Helium Mobile מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Helium Mobile, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHelium Mobile הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Helium Mobile

כמה שווה Helium Mobile (MOBILE) היום?
החי MOBILEהמחיר ב USD הוא 0.0003443 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOBILE ל USD?
המחיר הנוכחי של MOBILE ל USD הוא $ 0.0003443. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helium Mobile?
שווי השוק של MOBILE הוא $ 30.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOBILE?
ההיצע במחזור של MOBILE הוא 89.28B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOBILE?
‏‏MOBILE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00779068659230149 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOBILE?
MOBILE ‏‏רשם מחירATL של 0.000070400808645459 USD.
מהו נפח המסחר של MOBILE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOBILE הוא $ 85.05K USD.
האם MOBILE יעלה השנה?
MOBILE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOBILE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Helium Mobile (MOBILE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

