Helium Mobile (MOBILE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Helium Mobile (MOBILE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Helium Mobile (MOBILE) מידע Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. אתר רשמי: https://www.helium.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 קנה MOBILEעכשיו!

Helium Mobile (MOBILE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Helium Mobile (MOBILE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 31.24M $ 31.24M $ 31.24M ההיצע הכולל: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B אספקה במחזור: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (שווי מדולל מלא): $ 35.30M $ 35.30M $ 35.30M שיא כל הזמנים: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 שפל כל הזמנים: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 מחיר נוכחי: $ 0.0003499 $ 0.0003499 $ 0.0003499 למידע נוסף על Helium Mobile (MOBILE) מחיר

Helium Mobile (MOBILE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Helium Mobile (MOBILE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOBILE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOBILEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOBILEטוקניומיקה, חקרו אתMOBILEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MOBILE מעוניין להוסיף את Helium Mobile (MOBILE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MOBILE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MOBILE ב-MEXC עכשיו!

Helium Mobile (MOBILE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOBILEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MOBILE עכשיו את היסטוריית המחירים!

MOBILE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MOBILE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOBILE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MOBILEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!