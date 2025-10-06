Mitosis מחיר היום

מחיר Mitosis (MITO) בזמן אמת היום הוא $ 0.07711, עם שינוי של 1.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MITO ל USD הוא $ 0.07711 לכל MITO.

Mitosis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15.13M, עם היצע במחזור של 196.27M MITO. ב‑24 השעות האחרונות, MITO סחר בין $ 0.07439 (נמוך) ל $ 0.08123 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MITO נע ב +1.04% בשעה האחרונה ו -11.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.98K.

Mitosis (MITO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.13M$ 15.13M $ 15.13M נפח (24 שעות) $ 61.98K$ 61.98K $ 61.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.11M$ 77.11M $ 77.11M אספקת מחזור 196.27M 196.27M 196.27M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 19.62% בלוקצ'יין ציבורי BSC

