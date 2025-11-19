Mitosis (MITO) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mitosis % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.07918 $0.07918 $0.07918 +1.85% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mitosis תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Mitosis ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.07918 בשנת 2025. Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Mitosis ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.083139 בשנת 2026. Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MITO הוא $ 0.087295 עם 10.25% שיעור צמיחה. Mitosis (MITO) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MITO הוא $ 0.091660 עם 15.76% שיעור צמיחה. Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MITO הוא $ 0.096243 עם 21.55% שיעור צמיחה. Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MITO הוא $ 0.101055 עם 27.63% שיעור צמיחה. Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mitosis עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.164609. Mitosis (MITO) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mitosis עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.268131. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.07918 0.00%

2026 $ 0.083139 5.00%

2027 $ 0.087295 10.25%

2028 $ 0.091660 15.76%

2029 $ 0.096243 21.55%

2030 $ 0.101055 27.63%

2031 $ 0.106108 34.01%

2032 $ 0.111414 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.116984 47.75%

2034 $ 0.122834 55.13%

2035 $ 0.128975 62.89%

2036 $ 0.135424 71.03%

2037 $ 0.142195 79.59%

2038 $ 0.149305 88.56%

2039 $ 0.156770 97.99%

2040 $ 0.164609 107.89% הצג עוד לטווח קצר Mitosis תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.07918 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.079190 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.079255 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.079505 0.41% Mitosis (MITO) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMITOב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.07918 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mitosis (MITO) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMITO , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.079190 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mitosis (MITO) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMITO , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.079255 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mitosis (MITO) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMITO הוא $0.079505 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mitosis מחיר נוכחי $ 0.07918$ 0.07918 $ 0.07918 שינוי מחיר (24 שעות) +1.85% שווי שוק $ 15.54M$ 15.54M $ 15.54M אספקת מחזור 196.27M 196.27M 196.27M נפח (24 שעות) $ 73.53K$ 73.53K $ 73.53K נפח (24 שעות) -- המחיר MITO העדכני הוא $ 0.07918. יש לו שינוי של +1.85% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 73.53Kב 24 שעות. בנוסף, MITO יש כמות במעגל של 196.27M ושווי שוק כולל של $ 15.54M. צפה MITO במחיר חי

איך לקנות Mitosis (MITO) מנסה לקנות MITO? כעת ניתן לרכוש MITO באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Mitosis ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MITO עכשיו

Mitosis מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMitosisדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMitosis הוא 0.07918USD. היצע במחזור של Mitosis(MITO) הוא 0.00 MITO , מה שמעניק לו שווי שוק של $15.54M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.000560 $ 0.07974 $ 0.07439

7 ימים -0.07% $ -0.006800 $ 0.09247 $ 0.07439

30 ימים -0.35% $ -0.04438 $ 0.14681 $ 0.07439 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mitosis הראה תנועת מחירים של $-0.000560 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mitosis נסחר בשיא של $0.09247 ושפל של $0.07439 . נרשם שינוי במחיר של -0.07% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMITO הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mitosis חווה -0.35% שינוי, המשקף בערך $-0.04438 לערכו. זה מצביע על כך ש MITO עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Mitosis המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MITO בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Mitosis (MITO) מודול חיזוי מחיר עובד? Mitosis מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MITOעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMitosis לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MITO , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mitosis. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMITO . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMITO כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mitosis.

מדוע MITO חיזוי מחירים חשוב?

MITO תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MITO כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MITO ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MITO בחודש הבא? על פי Mitosis (MITO) כלי תחזית המחירים, המחיר MITO הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MITO בשנת 2026? המחיר של 1 Mitosis (MITO) היום הוא $0.07918 . על פי מודול התחזית שלעיל, MITO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MITO בשנת 2027? Mitosis (MITO) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MITO עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MITO בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Mitosis (MITO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MITO בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Mitosis (MITO) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MITO בשנת 2030? המחיר של 1 Mitosis (MITO) היום הוא $0.07918 . על פי מודול התחזית שלעיל, MITO יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MITO תחזית המחיר בשנת 2040? Mitosis (MITO) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MITO עד שנת 2040.