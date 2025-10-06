MISSION מחיר היום

מחיר MISSION (MISSION) בזמן אמת היום הוא $ 0.000001777, עם שינוי של 16.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MISSION ל USD הוא $ 0.000001777 לכל MISSION.

MISSION כרגע מדורג במקום #3927 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MISSION. ב‑24 השעות האחרונות, MISSION סחר בין $ 0.00000159 (נמוך) ל $ 0.000002152 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000031145798993297, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000169255947678.

ביצועים לטווח קצר, MISSION נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -51.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.61K.

MISSION (MISSION) מידע שוק

דירוג No.3927 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 34.61K$ 34.61K $ 34.61K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 888.50K$ 888.50K $ 888.50K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 אספקה כוללת 0 0 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי TONCOIN

