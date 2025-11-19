MISSION (MISSION) תחזית מחיר (USD)

קבל MISSION תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MISSION יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות MISSION

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של MISSION % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.000003538 $0.000003538 $0.000003538 +13.07% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה MISSION תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, MISSION ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000003 בשנת 2025. MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, MISSION ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000003 בשנת 2026. MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MISSION הוא $ 0.000003 עם 10.25% שיעור צמיחה. MISSION (MISSION) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MISSION הוא $ 0.000004 עם 15.76% שיעור צמיחה. MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MISSION הוא $ 0.000004 עם 21.55% שיעור צמיחה. MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MISSION הוא $ 0.000004 עם 27.63% שיעור צמיחה. MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של MISSION עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000007. MISSION (MISSION) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של MISSION עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000011. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000003 0.00%

2026 $ 0.000003 5.00%

2027 $ 0.000003 10.25%

2028 $ 0.000004 15.76%

2029 $ 0.000004 21.55%

2030 $ 0.000004 27.63%

2031 $ 0.000004 34.01%

2032 $ 0.000004 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000005 47.75%

2034 $ 0.000005 55.13%

2035 $ 0.000005 62.89%

2036 $ 0.000006 71.03%

2037 $ 0.000006 79.59%

2038 $ 0.000006 88.56%

2039 $ 0.000007 97.99%

2040 $ 0.000007 107.89% הצג עוד לטווח קצר MISSION תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000003 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000003 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000003 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000003 0.41% MISSION (MISSION) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMISSIONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000003 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. MISSION (MISSION) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMISSION , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000003 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. MISSION (MISSION) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMISSION , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000003 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. MISSION (MISSION) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMISSION הוא $0.000003 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית MISSION מחיר נוכחי $ 0.000003538$ 0.000003538 $ 0.000003538 שינוי מחיר (24 שעות) +13.07% שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 נפח (24 שעות) $ 59.02K$ 59.02K $ 59.02K נפח (24 שעות) -- המחיר MISSION העדכני הוא $ 0.000003538. יש לו שינוי של +13.07% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 59.02Kב 24 שעות. בנוסף, MISSION יש כמות במעגל של 0.00 ושווי שוק כולל של $ 0.00. צפה MISSION במחיר חי

איך לקנות MISSION (MISSION) מנסה לקנות MISSION? כעת ניתן לרכוש MISSION באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות MISSION ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MISSION עכשיו

MISSION מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMISSIONדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMISSION הוא 0.000003USD. היצע במחזור של MISSION(MISSION) הוא 0.00 MISSION , מה שמעניק לו שווי שוק של $0.00 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.66% $ 0.000001 $ 0.000003 $ 0.000001

7 ימים -0.02% $ -0.000000 $ 0.000003 $ 0.000001

30 ימים -0.55% $ -0.000004 $ 0.000017 $ 0.000001 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,MISSION הראה תנועת מחירים של $0.000001 , המשקפת 0.66% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,MISSION נסחר בשיא של $0.000003 ושפל של $0.000001 . נרשם שינוי במחיר של -0.02% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMISSION הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,MISSION חווה -0.55% שינוי, המשקף בערך $-0.000004 לערכו. זה מצביע על כך ש MISSION עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של MISSION המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MISSION בהיסטוריית המחירים המלאה

איך MISSION (MISSION) מודול חיזוי מחיר עובד? MISSION מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MISSIONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMISSION לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MISSION , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של MISSION. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMISSION . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMISSION כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של MISSION.

מדוע MISSION חיזוי מחירים חשוב?

MISSION תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MISSION כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MISSION ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MISSION בחודש הבא? על פי MISSION (MISSION) כלי תחזית המחירים, המחיר MISSION הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MISSION בשנת 2026? המחיר של 1 MISSION (MISSION) היום הוא $0.000003 . על פי מודול התחזית שלעיל, MISSION יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MISSION בשנת 2027? MISSION (MISSION) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MISSION עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MISSION בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, MISSION (MISSION) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MISSION בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, MISSION (MISSION) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MISSION בשנת 2030? המחיר של 1 MISSION (MISSION) היום הוא $0.000003 . על פי מודול התחזית שלעיל, MISSION יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MISSION תחזית המחיר בשנת 2040? MISSION (MISSION) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MISSION עד שנת 2040. הירשם עכשיו