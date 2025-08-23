עוד על MIND

MIND מידע על מחיר

MIND מסמך לבן

MIND אתר רשמי

MIND טוקניומיקה

MIND תחזית מחיר

MIND היסטוריה

MIND מדריך קנייה

MINDממיר מטבעות לפיאט

MIND ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Morpheus Labs סֵמֶל

Morpheus Labs מְחִיר(MIND)

1 MIND ל USDמחיר חי:

$0.000343
$0.000343$0.000343
+1.38%1D
USD
Morpheus Labs (MIND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:55:40 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000295
$ 0.000295$ 0.000295
24 שעות נמוך
$ 0.000381
$ 0.000381$ 0.000381
גבוה 24 שעות

$ 0.000295
$ 0.000295$ 0.000295

$ 0.000381
$ 0.000381$ 0.000381

$ 0.030441705992138975
$ 0.030441705992138975$ 0.030441705992138975

$ 0.000258389886664395
$ 0.000258389886664395$ 0.000258389886664395

-0.03%

+1.38%

-8.78%

-8.78%

Morpheus Labs (MIND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000343. במהלך 24 השעות האחרונות, MIND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000295 לבין שיא של $ 0.000381, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.030441705992138975, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000258389886664395.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIND השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +1.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morpheus Labs (MIND) מידע שוק

No.2433

$ 468.61K
$ 468.61K$ 468.61K

$ 222.82
$ 222.82$ 222.82

$ 720.30K
$ 720.30K$ 720.30K

1.37B
1.37B 1.37B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

65.05%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Morpheus Labs הוא $ 468.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 222.82. ההיצע במחזור של MIND הוא 1.37B, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 720.30K.

Morpheus Labs (MIND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Morpheus Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000004669+1.38%
30 ימים$ -0.00015-30.43%
60 ימים$ -0.000492-58.93%
90 ימים$ -0.00124-78.34%
Morpheus Labs שינוי מחיר היום

היום,MIND רשם שינוי של $ +0.000004669 (+1.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Morpheus Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00015 (-30.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Morpheus Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIND ראה שינוי של $ -0.000492 (-58.93%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Morpheus Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00124 (-78.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Morpheus Labs (MIND)?

בדוק את Morpheus Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMorpheus Labs (MIND)

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

Morpheus Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Morpheus Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMIND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Morpheus Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMorpheus Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Morpheus Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morpheus Labs (MIND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morpheus Labs (MIND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morpheus Labs.

בדוק את Morpheus Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Morpheus Labs (MIND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morpheus Labs (MIND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Morpheus Labs (MIND)

מחפש איך לקנותMorpheus Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Morpheus Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MIND למטבעות מקומיים

1 Morpheus Labs(MIND) ל VND
9.026045
1 Morpheus Labs(MIND) ל AUD
A$0.00052479
1 Morpheus Labs(MIND) ל GBP
0.00025382
1 Morpheus Labs(MIND) ל EUR
0.00029155
1 Morpheus Labs(MIND) ל USD
$0.000343
1 Morpheus Labs(MIND) ל MYR
RM0.0014406
1 Morpheus Labs(MIND) ל TRY
0.01405957
1 Morpheus Labs(MIND) ל JPY
¥0.050421
1 Morpheus Labs(MIND) ל ARS
ARS$0.46040204
1 Morpheus Labs(MIND) ל RUB
0.0276801
1 Morpheus Labs(MIND) ל INR
0.03001593
1 Morpheus Labs(MIND) ל IDR
Rp5.53225729
1 Morpheus Labs(MIND) ל KRW
0.47638584
1 Morpheus Labs(MIND) ל PHP
0.01942409
1 Morpheus Labs(MIND) ל EGP
￡E.0.01664236
1 Morpheus Labs(MIND) ל BRL
R$0.0018522
1 Morpheus Labs(MIND) ל CAD
C$0.00047334
1 Morpheus Labs(MIND) ל BDT
0.04172938
1 Morpheus Labs(MIND) ל NGN
0.52446415
1 Morpheus Labs(MIND) ל COP
$1.37750858
1 Morpheus Labs(MIND) ל ZAR
R.0.00602651
1 Morpheus Labs(MIND) ל UAH
0.01421735
1 Morpheus Labs(MIND) ל VES
Bs0.04802
1 Morpheus Labs(MIND) ל CLP
$0.328937
1 Morpheus Labs(MIND) ל PKR
Rs0.09724736
1 Morpheus Labs(MIND) ל KZT
0.18351872
1 Morpheus Labs(MIND) ל THB
฿0.01111663
1 Morpheus Labs(MIND) ל TWD
NT$0.01044435
1 Morpheus Labs(MIND) ל AED
د.إ0.00125881
1 Morpheus Labs(MIND) ל CHF
Fr0.0002744
1 Morpheus Labs(MIND) ל HKD
HK$0.00267883
1 Morpheus Labs(MIND) ל AMD
֏0.13131412
1 Morpheus Labs(MIND) ל MAD
.د.م0.003087
1 Morpheus Labs(MIND) ל MXN
$0.00636265
1 Morpheus Labs(MIND) ל SAR
ريال0.00128625
1 Morpheus Labs(MIND) ל PLN
0.00124852
1 Morpheus Labs(MIND) ל RON
лв0.00148176
1 Morpheus Labs(MIND) ל SEK
kr0.00326536
1 Morpheus Labs(MIND) ל BGN
лв0.00057281
1 Morpheus Labs(MIND) ל HUF
Ft0.11646565
1 Morpheus Labs(MIND) ל CZK
0.00719271
1 Morpheus Labs(MIND) ל KWD
د.ك0.000104615
1 Morpheus Labs(MIND) ל ILS
0.00115248
1 Morpheus Labs(MIND) ל AOA
Kz0.31266851
1 Morpheus Labs(MIND) ל BHD
.د.ب0.000129311
1 Morpheus Labs(MIND) ל BMD
$0.000343
1 Morpheus Labs(MIND) ל DKK
kr0.00218834
1 Morpheus Labs(MIND) ל HNL
L0.00897974
1 Morpheus Labs(MIND) ל MUR
0.01565452
1 Morpheus Labs(MIND) ל NAD
$0.00601279
1 Morpheus Labs(MIND) ל NOK
kr0.00345401
1 Morpheus Labs(MIND) ל NZD
$0.0005831
1 Morpheus Labs(MIND) ל PAB
B/.0.000343
1 Morpheus Labs(MIND) ל PGK
K0.00144746
1 Morpheus Labs(MIND) ל QAR
ر.ق0.00124509
1 Morpheus Labs(MIND) ל RSD
дин.0.03434116

Morpheus Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Morpheus Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMorpheus Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Morpheus Labs

כמה שווה Morpheus Labs (MIND) היום?
החי MINDהמחיר ב USD הוא 0.000343 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIND ל USD?
המחיר הנוכחי של MIND ל USD הוא $ 0.000343. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morpheus Labs?
שווי השוק של MIND הוא $ 468.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIND?
ההיצע במחזור של MIND הוא 1.37B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIND?
‏‏MIND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.030441705992138975 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIND?
MIND ‏‏רשם מחירATL של 0.000258389886664395 USD.
מהו נפח המסחר של MIND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIND הוא $ 222.82 USD.
האם MIND יעלה השנה?
MIND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:55:40 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MIND-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MIND
MIND
USD
USD

1 MIND = 0.000343 USD

מסחרMIND

USDTMIND
$0.000343
$0.000343$0.000343
+1.38%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד