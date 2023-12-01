MIND

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

שֵׁםMIND

דירוגNo.2406

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור1,366,201,800

מקסימום היצע2,100,000,000

אספקה כוללת2,100,000,000

שיעור מחזור0.6505%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.030441705992138975,2023-12-01

המחיר הנמוך ביותר0.000258389886664395,2025-08-04

בלוקצ'יין ציבוריETH

מבואMorpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
MIND/USDT
Morpheus Labs
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MIND)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
MIND/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (MIND)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...