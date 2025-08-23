עוד על MILK

MilkyWay סֵמֶל

MilkyWay מְחִיר(MILK)

1 MILK ל USDמחיר חי:

$0.04152
$0.04152$0.04152
-1.42%1D
USD
MilkyWay (MILK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:55:33 (UTC+8)

MilkyWay (MILK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04046
$ 0.04046$ 0.04046
24 שעות נמוך
$ 0.04332
$ 0.04332$ 0.04332
גבוה 24 שעות

$ 0.04046
$ 0.04046$ 0.04046

$ 0.04332
$ 0.04332$ 0.04332

$ 0.29167604905899525
$ 0.29167604905899525$ 0.29167604905899525

$ 0.04029697753595133
$ 0.04029697753595133$ 0.04029697753595133

+0.48%

-1.42%

-8.17%

-8.17%

MilkyWay (MILK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04152. במהלך 24 השעות האחרונות, MILK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04046 לבין שיא של $ 0.04332, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.29167604905899525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04029697753595133.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILK השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MilkyWay (MILK) מידע שוק

No.1155

$ 9.92M
$ 9.92M$ 9.92M

$ 130.49K
$ 130.49K$ 130.49K

$ 49.82M
$ 49.82M$ 49.82M

238.90M
238.90M 238.90M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.90%

MILKYWAY

שווי השוק הנוכחי של MilkyWay הוא $ 9.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 130.49K. ההיצע במחזור של MILK הוא 238.90M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.82M.

MilkyWay (MILK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MilkyWayהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005981-1.42%
30 ימים$ -0.00687-14.20%
60 ימים$ -0.01996-32.47%
90 ימים$ -0.04133-49.89%
MilkyWay שינוי מחיר היום

היום,MILK רשם שינוי של $ -0.0005981 (-1.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MilkyWay שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00687 (-14.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MilkyWay שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MILK ראה שינוי של $ -0.01996 (-32.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MilkyWay שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04133 (-49.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MilkyWay (MILK)?

בדוק את MilkyWay עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMilkyWay (MILK)

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

MilkyWay זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MilkyWayההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMILK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MilkyWayאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMilkyWay לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MilkyWayתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MilkyWay (MILK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MilkyWay (MILK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MilkyWay.

בדוק את MilkyWay תחזית המחיר עכשיו‏!

MilkyWay (MILK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MilkyWay (MILK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MILK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MilkyWay (MILK)

מחפש איך לקנותMilkyWay? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MilkyWayב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MILK למטבעות מקומיים

MilkyWay מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MilkyWay, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMilkyWay הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MilkyWay

כמה שווה MilkyWay (MILK) היום?
החי MILKהמחיר ב USD הוא 0.04152 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MILK ל USD?
המחיר הנוכחי של MILK ל USD הוא $ 0.04152. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MilkyWay?
שווי השוק של MILK הוא $ 9.92M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MILK?
ההיצע במחזור של MILK הוא 238.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MILK?
‏‏MILK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.29167604905899525 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MILK?
MILK ‏‏רשם מחירATL של 0.04029697753595133 USD.
מהו נפח המסחר של MILK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MILK הוא $ 130.49K USD.
האם MILK יעלה השנה?
MILK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MILK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:55:33 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

