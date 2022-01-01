MilkyWay (MILK) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MilkyWay (MILK), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MilkyWay (MILK) מידע MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. אתר רשמי: https://milkyway.zone מסמך לבן: https://docs.milkyway.zone סייר בלוקים: https://www.mintscan.io/milkyway קנה MILKעכשיו!

MilkyWay (MILK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MilkyWay (MILK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 10.19M ההיצע הכולל: $ 1.00B אספקה במחזור: $ 238.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 51.18M שיא כל הזמנים: $ 0.24037 שפל כל הזמנים: $ 0.03993420750563901 מחיר נוכחי: $ 0.04265

MilkyWay (MILK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MilkyWay (MILK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MILK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MILKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MILKטוקניומיקה, חקרו אתMILKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MilkyWay (MILK) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MILKעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MILK עכשיו את היסטוריית המחירים!

