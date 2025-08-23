עוד על MIH

MINE COIN סֵמֶל

MINE COIN מְחִיר(MIH)

1 MIH ל USDמחיר חי:

$0.2068
$0.2068$0.2068
-0.14%1D
USD
MINE COIN (MIH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:44:12 (UTC+8)

MINE COIN (MIH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2065
$ 0.2065$ 0.2065
24 שעות נמוך
$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071
גבוה 24 שעות

$ 0.2065
$ 0.2065$ 0.2065

$ 0.2071
$ 0.2071$ 0.2071

$ 0.2556823269040955
$ 0.2556823269040955$ 0.2556823269040955

$ 0.004984983031285195
$ 0.004984983031285195$ 0.004984983031285195

+0.09%

-0.13%

0.00%

0.00%

MINE COIN (MIH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2068. במהלך 24 השעות האחרונות, MIH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2065 לבין שיא של $ 0.2071, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2556823269040955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004984983031285195.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIH השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MINE COIN (MIH) מידע שוק

No.5018

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 124.84K
$ 124.84K$ 124.84K

$ 413.60M
$ 413.60M$ 413.60M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MINE COIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 124.84K. ההיצע במחזור של MIH הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 413.60M.

MINE COIN (MIH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MINE COINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00029-0.13%
30 ימים$ +0.004+1.97%
60 ימים$ +0.0149+7.76%
90 ימים$ +0.1068+106.80%
MINE COIN שינוי מחיר היום

היום,MIH רשם שינוי של $ -0.00029 (-0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MINE COIN שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.004 (+1.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MINE COIN שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIH ראה שינוי של $ +0.0149 (+7.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MINE COIN שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1068 (+106.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MINE COIN (MIH)?

בדוק את MINE COIN עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMINE COIN (MIH)

MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.

MINE COIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MINE COINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMIH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MINE COINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMINE COIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MINE COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MINE COIN (MIH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MINE COIN (MIH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MINE COIN.

בדוק את MINE COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

MINE COIN (MIH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MINE COIN (MIH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MINE COIN (MIH)

מחפש איך לקנותMINE COIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MINE COINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MIH למטבעות מקומיים

MINE COIN מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MINE COIN, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMINE COIN הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MINE COIN

כמה שווה MINE COIN (MIH) היום?
החי MIHהמחיר ב USD הוא 0.2068 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIH ל USD?
המחיר הנוכחי של MIH ל USD הוא $ 0.2068. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MINE COIN?
שווי השוק של MIH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIH?
ההיצע במחזור של MIH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIH?
‏‏MIH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2556823269040955 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIH?
MIH ‏‏רשם מחירATL של 0.004984983031285195 USD.
מהו נפח המסחר של MIH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIH הוא $ 124.84K USD.
האם MIH יעלה השנה?
MIH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:44:12 (UTC+8)

