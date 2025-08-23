MINE COIN (MIH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2068. במהלך 24 השעות האחרונות, MIH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2065 לבין שיא של $ 0.2071, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2556823269040955, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.004984983031285195.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIH השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MINE COIN (MIH) מידע שוק
No.5018
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 124.84K
$ 124.84K$ 124.84K
$ 413.60M
$ 413.60M$ 413.60M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
0.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של MINE COIN הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 124.84K. ההיצע במחזור של MIH הוא 0.00, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 413.60M.
MINE COIN (MIH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MINE COINהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00029
-0.13%
30 ימים
$ +0.004
+1.97%
60 ימים
$ +0.0149
+7.76%
90 ימים
$ +0.1068
+106.80%
MINE COIN שינוי מחיר היום
היום,MIH רשם שינוי של $ -0.00029 (-0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MINE COIN שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.004 (+1.97%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MINE COIN שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MIH ראה שינוי של $ +0.0149 (+7.76%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MINE COIN שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.1068 (+106.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MINE COIN (MIH)?
MIH aims to become the next-generation payment platform by combining the strengths of traditional payment systems with the benefits of blockchain technology. The core goal of the project is to integrate a DeFi (Decentralized Finance) model into a conventional PG (Payment Gateway) system to provide an efficient and reward-based payment environment for both users and merchants.
MINE COIN זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MINE COINההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMIH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MINE COINאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMINE COIN לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MINE COINתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MINE COIN (MIH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MINE COIN (MIH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MINE COIN.
הבנת הטוקנומיקה של MINE COIN (MIH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MINE COIN (MIH)
מחפש איך לקנותMINE COIN? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MINE COINב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.