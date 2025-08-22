עוד על METAL

Metal Blockchain סֵמֶל

Metal Blockchain מְחִיר(METAL)

1 METAL ל USD מחיר חי:

$0.39442
$0.39442
-2.79%1D
USD
Metal Blockchain (METAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:15 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.38149
$ 0.38149
24 שעות נמוך
$ 0.45
$ 0.45
גבוה 24 שעות

$ 0.38149
$ 0.38149

$ 0.45
$ 0.45

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072

-1.54%

-2.79%

-5.66%

-5.66%

Metal Blockchain (METAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.39442. במהלך 24 השעות האחרונות, METAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.38149 לבין שיא של $ 0.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6464366906134766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03527947642577072.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, METAL השתנה ב -1.54% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Metal Blockchain (METAL) מידע שוק

No.3889

$ 0.00
$ 0.00

$ 223.56K
$ 223.56K

$ 131.47M
$ 131.47M

0.00
0.00

333,333,333
333,333,333

PROTO

שווי השוק הנוכחי של Metal Blockchain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 223.56K. ההיצע במחזור של METAL הוא 0.00, עם היצע כולל של 333333333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.47M.

Metal Blockchain (METAL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Metal Blockchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0113202-2.79%
30 ימים$ +0.12745+47.73%
60 ימים$ +0.28326+254.82%
90 ימים$ +0.26359+201.47%
Metal Blockchain שינוי מחיר היום

היום,METAL רשם שינוי של $ -0.0113202 (-2.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Metal Blockchain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.12745 (+47.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Metal Blockchain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,METAL ראה שינוי של $ +0.28326 (+254.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Metal Blockchain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.26359 (+201.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metal Blockchain (METAL)?

בדוק את Metal Blockchain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMetal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metal Blockchainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMETAL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metal Blockchainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetal Blockchain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Metal Blockchainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Metal Blockchain (METAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metal Blockchain (METAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metal Blockchain.

בדוק את Metal Blockchain תחזית המחיר עכשיו‏!

Metal Blockchain (METAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Metal Blockchain (METAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Metal Blockchain (METAL)

מחפש איך לקנותMetal Blockchain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metal Blockchainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

METAL למטבעות מקומיים

1 Metal Blockchain(METAL) ל VND
10,379.1623
1 Metal Blockchain(METAL) ל AUD
A$0.6034626
1 Metal Blockchain(METAL) ל GBP
0.2918708
1 Metal Blockchain(METAL) ל EUR
0.335257
1 Metal Blockchain(METAL) ל USD
$0.39442
1 Metal Blockchain(METAL) ל MYR
RM1.656564
1 Metal Blockchain(METAL) ל TRY
16.1633316
1 Metal Blockchain(METAL) ל JPY
¥57.97974
1 Metal Blockchain(METAL) ל ARS
ARS$521.02882
1 Metal Blockchain(METAL) ל RUB
31.8849128
1 Metal Blockchain(METAL) ל INR
34.531471
1 Metal Blockchain(METAL) ל IDR
Rp6,361.6120126
1 Metal Blockchain(METAL) ל KRW
547.8020496
1 Metal Blockchain(METAL) ל PHP
22.343893
1 Metal Blockchain(METAL) ל EGP
￡E.19.1254258
1 Metal Blockchain(METAL) ל BRL
R$2.1417006
1 Metal Blockchain(METAL) ל CAD
C$0.5442996
1 Metal Blockchain(METAL) ל BDT
47.9851372
1 Metal Blockchain(METAL) ל NGN
603.087901
1 Metal Blockchain(METAL) ל COP
$1,584.0143852
1 Metal Blockchain(METAL) ל ZAR
R.6.9260152
1 Metal Blockchain(METAL) ל UAH
16.348709
1 Metal Blockchain(METAL) ל VES
Bs54.82438
1 Metal Blockchain(METAL) ל CLP
$378.6432
1 Metal Blockchain(METAL) ל PKR
Rs111.8259584
1 Metal Blockchain(METAL) ל KZT
211.0304768
1 Metal Blockchain(METAL) ל THB
฿12.7870964
1 Metal Blockchain(METAL) ל TWD
NT$12.0219216
1 Metal Blockchain(METAL) ל AED
د.إ1.4475214
1 Metal Blockchain(METAL) ל CHF
Fr0.315536
1 Metal Blockchain(METAL) ל HKD
HK$3.0804202
1 Metal Blockchain(METAL) ל AMD
֏150.9997528
1 Metal Blockchain(METAL) ל MAD
.د.م3.54978
1 Metal Blockchain(METAL) ל MXN
$7.3519888
1 Metal Blockchain(METAL) ל SAR
ريال1.479075
1 Metal Blockchain(METAL) ל PLN
1.4356888
1 Metal Blockchain(METAL) ל RON
лв1.7038944
1 Metal Blockchain(METAL) ל SEK
kr3.7509342
1 Metal Blockchain(METAL) ל BGN
лв0.6586814
1 Metal Blockchain(METAL) ל HUF
Ft134.0160276
1 Metal Blockchain(METAL) ל CZK
8.2749316
1 Metal Blockchain(METAL) ל KWD
د.ك0.1202981
1 Metal Blockchain(METAL) ל ILS
1.3291954
1 Metal Blockchain(METAL) ל AOA
Kz359.5414394
1 Metal Blockchain(METAL) ל BHD
.د.ب0.14869634
1 Metal Blockchain(METAL) ל BMD
$0.39442
1 Metal Blockchain(METAL) ל DKK
kr2.5163996
1 Metal Blockchain(METAL) ל HNL
L10.3259156
1 Metal Blockchain(METAL) ל MUR
18.0013288
1 Metal Blockchain(METAL) ל NAD
$6.9141826
1 Metal Blockchain(METAL) ל NOK
kr3.9796978
1 Metal Blockchain(METAL) ל NZD
$0.670514
1 Metal Blockchain(METAL) ל PAB
B/.0.39442
1 Metal Blockchain(METAL) ל PGK
K1.6644524
1 Metal Blockchain(METAL) ל QAR
ر.ق1.4317446
1 Metal Blockchain(METAL) ל RSD
дин.39.5129956

Metal Blockchain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Metal Blockchain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMetal Blockchain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Metal Blockchain

כמה שווה Metal Blockchain (METAL) היום?
החי METALהמחיר ב USD הוא 0.39442 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי METAL ל USD?
המחיר הנוכחי של METAL ל USD הוא $ 0.39442. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Metal Blockchain?
שווי השוק של METAL הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של METAL?
ההיצע במחזור של METAL הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של METAL?
‏‏METAL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.6464366906134766 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של METAL?
METAL ‏‏רשם מחירATL של 0.03527947642577072 USD.
מהו נפח המסחר של METAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור METAL הוא $ 223.56K USD.
האם METAL יעלה השנה?
METAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את METAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:33:15 (UTC+8)

Metal Blockchain (METAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

