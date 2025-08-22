Metal Blockchain (METAL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.39442. במהלך 24 השעות האחרונות, METAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.38149 לבין שיא של $ 0.45, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. METALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6464366906134766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03527947642577072.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, METAL השתנה ב -1.54% במהלך השעה האחרונה, -2.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Metal Blockchain (METAL) מידע שוק
No.3889
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 223.56K
$ 223.56K$ 223.56K
$ 131.47M
$ 131.47M$ 131.47M
0.00
0.00 0.00
333,333,333
333,333,333 333,333,333
PROTO
שווי השוק הנוכחי של Metal Blockchain הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 223.56K. ההיצע במחזור של METAL הוא 0.00, עם היצע כולל של 333333333. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.47M.
Metal Blockchain (METAL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Metal Blockchainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0113202
-2.79%
30 ימים
$ +0.12745
+47.73%
60 ימים
$ +0.28326
+254.82%
90 ימים
$ +0.26359
+201.47%
Metal Blockchain שינוי מחיר היום
היום,METAL רשם שינוי של $ -0.0113202 (-2.79%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Metal Blockchain שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.12745 (+47.73%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Metal Blockchain שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,METAL ראה שינוי של $ +0.28326 (+254.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Metal Blockchain שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.26359 (+201.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metal Blockchain (METAL)?
Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).
Metal Blockchainתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Metal Blockchain (METAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metal Blockchain (METAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metal Blockchain.
הבנת הטוקנומיקה של Metal Blockchain (METAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על METAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Metal Blockchain (METAL)
