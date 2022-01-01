Metal Blockchain (METAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Metal Blockchain (METAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Metal Blockchain (METAL) מידע Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW). אתר רשמי: https://metalblockchain.org/ מסמך לבן: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.metalblockchain.org

Metal Blockchain (METAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metal Blockchain (METAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 116.31M $ 116.31M $ 116.31M שיא כל הזמנים: $ 49.999 $ 49.999 $ 49.999 שפל כל הזמנים: $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 $ 0.03527947642577072 מחיר נוכחי: $ 0.34894 $ 0.34894 $ 0.34894 למידע נוסף על Metal Blockchain (METAL) מחיר

Metal Blockchain (METAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Metal Blockchain (METAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של METAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות METALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את METALטוקניומיקה, חקרו אתMETALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות METAL מעוניין להוסיף את Metal Blockchain (METAL) לפורטפוליו שלך?

Metal Blockchain (METAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של METALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים וניתוח טכני.

METAL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן METAL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו METAL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

