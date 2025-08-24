עוד על MDAO

MDAO מידע על מחיר

MDAO מסמך לבן

MDAO אתר רשמי

MDAO טוקניומיקה

MDAO תחזית מחיר

MDAO היסטוריה

MDAO מדריך קנייה

MDAOממיר מטבעות לפיאט

MDAO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MarsDAO סֵמֶל

MarsDAO מְחִיר(MDAO)

1 MDAO ל USDמחיר חי:

$0.02962
$0.02962$0.02962
-0.33%1D
USD
MarsDAO (MDAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:24:21 (UTC+8)

MarsDAO (MDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02912
$ 0.02912$ 0.02912
24 שעות נמוך
$ 0.03002
$ 0.03002$ 0.03002
גבוה 24 שעות

$ 0.02912
$ 0.02912$ 0.02912

$ 0.03002
$ 0.03002$ 0.03002

$ 0.6465163509478522
$ 0.6465163509478522$ 0.6465163509478522

$ 0.02174529085090852
$ 0.02174529085090852$ 0.02174529085090852

+0.16%

-0.33%

+9.25%

+9.25%

MarsDAO (MDAO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.02962. במהלך 24 השעות האחרונות, MDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02912 לבין שיא של $ 0.03002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.6465163509478522, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02174529085090852.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MDAO השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -0.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MarsDAO (MDAO) מידע שוק

No.1809

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 20.01K
$ 20.01K$ 20.01K

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

70.60M
70.60M 70.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

95,968,858.05331515
95,968,858.05331515 95,968,858.05331515

70.59%

BSC

שווי השוק הנוכחי של MarsDAO הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.01K. ההיצע במחזור של MDAO הוא 70.60M, עם היצע כולל של 95968858.05331515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.96M.

MarsDAO (MDAO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MarsDAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000981-0.33%
30 ימים$ +0.01462+97.46%
60 ימים$ +0.01462+97.46%
90 ימים$ +0.01462+97.46%
MarsDAO שינוי מחיר היום

היום,MDAO רשם שינוי של $ -0.0000981 (-0.33%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MarsDAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.01462 (+97.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MarsDAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MDAO ראה שינוי של $ +0.01462 (+97.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MarsDAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01462 (+97.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MarsDAO (MDAO)?

בדוק את MarsDAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMarsDAO (MDAO)

The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model.

MarsDAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MarsDAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMDAO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MarsDAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMarsDAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MarsDAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MarsDAO (MDAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MarsDAO (MDAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MarsDAO.

בדוק את MarsDAO תחזית המחיר עכשיו‏!

MarsDAO (MDAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MarsDAO (MDAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MDAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MarsDAO (MDAO)

מחפש איך לקנותMarsDAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MarsDAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MDAO למטבעות מקומיים

1 MarsDAO(MDAO) ל VND
779.4503
1 MarsDAO(MDAO) ל AUD
A$0.0456148
1 MarsDAO(MDAO) ל GBP
0.0219188
1 MarsDAO(MDAO) ל EUR
0.025177
1 MarsDAO(MDAO) ל USD
$0.02962
1 MarsDAO(MDAO) ל MYR
RM0.1247002
1 MarsDAO(MDAO) ל TRY
1.2150124
1 MarsDAO(MDAO) ל JPY
¥4.35414
1 MarsDAO(MDAO) ל ARS
ARS$40.3539918
1 MarsDAO(MDAO) ל RUB
2.3826328
1 MarsDAO(MDAO) ל INR
2.5967854
1 MarsDAO(MDAO) ל IDR
Rp485.5736928
1 MarsDAO(MDAO) ל KRW
41.311014
1 MarsDAO(MDAO) ל PHP
1.6877476
1 MarsDAO(MDAO) ל EGP
￡E.1.438051
1 MarsDAO(MDAO) ל BRL
R$0.159948
1 MarsDAO(MDAO) ל CAD
C$0.0408756
1 MarsDAO(MDAO) ל BDT
3.610678
1 MarsDAO(MDAO) ל NGN
45.4293788
1 MarsDAO(MDAO) ל COP
$119.435245
1 MarsDAO(MDAO) ל ZAR
R.0.5224968
1 MarsDAO(MDAO) ל UAH
1.2256756
1 MarsDAO(MDAO) ל VES
Bs4.11718
1 MarsDAO(MDAO) ל CLP
$28.52406
1 MarsDAO(MDAO) ל PKR
Rs8.3978624
1 MarsDAO(MDAO) ל KZT
15.839295
1 MarsDAO(MDAO) ל THB
฿0.9614652
1 MarsDAO(MDAO) ל TWD
NT$0.9051872
1 MarsDAO(MDAO) ל AED
د.إ0.1087054
1 MarsDAO(MDAO) ל CHF
Fr0.023696
1 MarsDAO(MDAO) ל HKD
HK$0.231036
1 MarsDAO(MDAO) ל AMD
֏11.3050654
1 MarsDAO(MDAO) ל MAD
.د.م0.2671724
1 MarsDAO(MDAO) ל MXN
$0.552413
1 MarsDAO(MDAO) ל SAR
ريال0.111075
1 MarsDAO(MDAO) ל PLN
0.108113
1 MarsDAO(MDAO) ל RON
лв0.1285508
1 MarsDAO(MDAO) ל SEK
kr0.2834634
1 MarsDAO(MDAO) ל BGN
лв0.0494654
1 MarsDAO(MDAO) ל HUF
Ft10.0986428
1 MarsDAO(MDAO) ל CZK
0.6243896
1 MarsDAO(MDAO) ל KWD
د.ك0.0090341
1 MarsDAO(MDAO) ל ILS
0.099227
1 MarsDAO(MDAO) ל AOA
Kz27.0007034
1 MarsDAO(MDAO) ל BHD
.د.ب0.01116674
1 MarsDAO(MDAO) ל BMD
$0.02962
1 MarsDAO(MDAO) ל DKK
kr0.1898642
1 MarsDAO(MDAO) ל HNL
L0.7754516
1 MarsDAO(MDAO) ל MUR
1.3616314
1 MarsDAO(MDAO) ל NAD
$0.5222006
1 MarsDAO(MDAO) ל NOK
kr0.3003468
1 MarsDAO(MDAO) ל NZD
$0.050354
1 MarsDAO(MDAO) ל PAB
B/.0.02962
1 MarsDAO(MDAO) ל PGK
K0.1232192
1 MarsDAO(MDAO) ל QAR
ر.ق0.1078168
1 MarsDAO(MDAO) ל RSD
дин.2.9791796

MarsDAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MarsDAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMarsDAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MarsDAO

כמה שווה MarsDAO (MDAO) היום?
החי MDAOהמחיר ב USD הוא 0.02962 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MDAO ל USD?
המחיר הנוכחי של MDAO ל USD הוא $ 0.02962. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MarsDAO?
שווי השוק של MDAO הוא $ 2.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MDAO?
ההיצע במחזור של MDAO הוא 70.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MDAO?
‏‏MDAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.6465163509478522 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MDAO?
MDAO ‏‏רשם מחירATL של 0.02174529085090852 USD.
מהו נפח המסחר של MDAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MDAO הוא $ 20.01K USD.
האם MDAO יעלה השנה?
MDAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MDAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:24:21 (UTC+8)

MarsDAO (MDAO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MDAO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MDAO
MDAO
USD
USD

1 MDAO = 0.02962 USD

מסחרMDAO

USDTMDAO
$0.02962
$0.02962$0.02962
-0.20%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד