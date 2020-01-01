MarsDAO (MDAO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MarsDAO (MDAO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MarsDAO (MDAO) מידע The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main task: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders, 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing, 3. Solve the inflation issue with MarsDAO deflationary model. אתר רשמי: https://daomars.com/ מסמך לבן: https://docs.daomars.com סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x60322971a672b81bcce5947706d22c19daecf6fb קנה MDAOעכשיו!

MarsDAO (MDAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MarsDAO (MDAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M ההיצע הכולל: $ 95.97M $ 95.97M $ 95.97M אספקה במחזור: $ 70.60M $ 70.60M $ 70.60M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M שיא כל הזמנים: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 שפל כל הזמנים: $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 $ 0.02174529085090852 מחיר נוכחי: $ 0.03201 $ 0.03201 $ 0.03201 למידע נוסף על MarsDAO (MDAO) מחיר

MarsDAO (MDAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MarsDAO (MDAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MDAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MDAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MDAOטוקניומיקה, חקרו אתMDAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MDAO מעוניין להוסיף את MarsDAO (MDAO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MDAO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MDAO ב-MEXC עכשיו!

MarsDAO (MDAO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MDAOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MDAO עכשיו את היסטוריית המחירים!

MDAO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MDAO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MDAO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MDAOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

