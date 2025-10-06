McDonald s xStock מחיר היום

מחיר McDonald s xStock (MCDX) בזמן אמת היום הוא $ 305.67, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MCDX ל USD הוא $ 305.67 לכל MCDX.

McDonald s xStock כרגע מדורג במקום #2098 לפי שווי שוק של $ 949.47K, עם היצע במחזור של 3.11K MCDX. ב‑24 השעות האחרונות, MCDX סחר בין $ 303.25 (נמוך) ל $ 309.19 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 319.1120635657469, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 293.2122259186859.

ביצועים לטווח קצר, MCDX נע ב +0.21% בשעה האחרונה ו +2.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.22K.

McDonald s xStock (MCDX) מידע שוק

דירוג No.2098 שווי שוק $ 949.47K$ 949.47K $ 949.47K נפח (24 שעות) $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 3.11K 3.11K 3.11K מקסימום היצע ---- -- אספקה כוללת 5,499.91965884 5,499.91965884 5,499.91965884 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של McDonald s xStock הוא $ 949.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.22K. ההיצע במחזור של MCDX הוא 3.11K, עם היצע כולל של 5499.91965884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.