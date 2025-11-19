MultiBank Group (MBG) טוקנומיקה

MultiBank Group (MBG) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי MultiBank Group (MBG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:50:50 (UTC+8)
USD

MultiBank Group (MBG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MultiBank Group (MBG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 471.10M
$ 471.10M$ 471.10M
שיא כל הזמנים:
$ 3.0974
$ 3.0974$ 3.0974
שפל כל הזמנים:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526
מחיר נוכחי:
$ 0.4711
$ 0.4711$ 0.4711

MultiBank Group (MBG) מידע

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

אתר רשמי:
https://www.multibankgroup.com/en
מסמך לבן:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

MultiBank Group (MBG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של MultiBank Group (MBG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MBG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MBGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MBGטוקניומיקה, חקרו אתMBGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MBG

מעוניין להוסיף את MultiBank Group (MBG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MBG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

MultiBank Group (MBG) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של MBGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

MBG חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MBG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MBG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות