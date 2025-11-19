MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר (USD)

קבל MultiBank Group תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MBG יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות MBG

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של MultiBank Group % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.4701 $0.4701 $0.4701 +0.04% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה MultiBank Group תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, MultiBank Group ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.4701 בשנת 2025. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, MultiBank Group ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.493605 בשנת 2026. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MBG הוא $ 0.518285 עם 10.25% שיעור צמיחה. MultiBank Group (MBG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MBG הוא $ 0.544199 עם 15.76% שיעור צמיחה. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MBG הוא $ 0.571409 עם 21.55% שיעור צמיחה. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MBG הוא $ 0.599979 עם 27.63% שיעור צמיחה. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של MultiBank Group עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.977304. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של MultiBank Group עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.5919. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.4701 0.00%

2026 $ 0.493605 5.00%

2027 $ 0.518285 10.25%

2028 $ 0.544199 15.76%

2029 $ 0.571409 21.55%

2030 $ 0.599979 27.63%

2031 $ 0.629978 34.01%

2032 $ 0.661477 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.694551 47.75%

2034 $ 0.729279 55.13%

2035 $ 0.765743 62.89%

2036 $ 0.804030 71.03%

2037 $ 0.844232 79.59%

2038 $ 0.886443 88.56%

2039 $ 0.930765 97.99%

2040 $ 0.977304 107.89% הצג עוד לטווח קצר MultiBank Group תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.4701 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.470164 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.470550 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.472031 0.41% MultiBank Group (MBG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMBGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.4701 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. MultiBank Group (MBG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMBG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.470164 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. MultiBank Group (MBG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMBG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.470550 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. MultiBank Group (MBG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMBG הוא $0.472031 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית MultiBank Group מחיר נוכחי $ 0.4701$ 0.4701 $ 0.4701 שינוי מחיר (24 שעות) +0.04% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M נפח (24 שעות) -- המחיר MBG העדכני הוא $ 0.4701. יש לו שינוי של +0.04% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 1.75Mב 24 שעות. בנוסף, MBG יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה MBG במחיר חי

איך לקנות MultiBank Group (MBG) מנסה לקנות MBG? כעת ניתן לרכוש MBG באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות MultiBank Group ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות MBG עכשיו

MultiBank Group מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMultiBank Groupדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMultiBank Group הוא 0.4697USD. היצע במחזור של MultiBank Group(MBG) הוא 0.00 MBG , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.011200 $ 0.4774 $ 0.4495

7 ימים -0.04% $ -0.024499 $ 0.5342 $ 0.4495

30 ימים -0.56% $ -0.608000 $ 1.099 $ 0.4495 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,MultiBank Group הראה תנועת מחירים של $0.011200 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,MultiBank Group נסחר בשיא של $0.5342 ושפל של $0.4495 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMBG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,MultiBank Group חווה -0.56% שינוי, המשקף בערך $-0.608000 לערכו. זה מצביע על כך ש MBG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של MultiBank Group המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MBG בהיסטוריית המחירים המלאה

איך MultiBank Group (MBG) מודול חיזוי מחיר עובד? MultiBank Group מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MBGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMultiBank Group לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MBG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של MultiBank Group. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMBG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMBG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של MultiBank Group.

מדוע MBG חיזוי מחירים חשוב?

MBG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם MBG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, MBG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של MBG בחודש הבא? על פי MultiBank Group (MBG) כלי תחזית המחירים, המחיר MBG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 MBG בשנת 2026? המחיר של 1 MultiBank Group (MBG) היום הוא $0.4701 . על פי מודול התחזית שלעיל, MBG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של MBG בשנת 2027? MultiBank Group (MBG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MBG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של MBG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, MultiBank Group (MBG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של MBG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, MultiBank Group (MBG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 MBG בשנת 2030? המחיר של 1 MultiBank Group (MBG) היום הוא $0.4701 . על פי מודול התחזית שלעיל, MBG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי MBG תחזית המחיר בשנת 2040? MultiBank Group (MBG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 MBG עד שנת 2040. הירשם עכשיו