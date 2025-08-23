עוד על MARS4

MARS4 מידע על מחיר

MARS4 מסמך לבן

MARS4 אתר רשמי

MARS4 טוקניומיקה

MARS4 תחזית מחיר

MARS4 היסטוריה

MARS4 מדריך קנייה

MARS4ממיר מטבעות לפיאט

MARS4 ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MARS4 סֵמֶל

MARS4 מְחִיר(MARS4)

1 MARS4 ל USDמחיר חי:

$0.00010632
$0.00010632$0.00010632
-4.15%1D
USD
MARS4 (MARS4) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:42:10 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00010391
$ 0.00010391$ 0.00010391
24 שעות נמוך
$ 0.00011545
$ 0.00011545$ 0.00011545
גבוה 24 שעות

$ 0.00010391
$ 0.00010391$ 0.00010391

$ 0.00011545
$ 0.00011545$ 0.00011545

$ 1.051011096923131
$ 1.051011096923131$ 1.051011096923131

$ 0.000086262035047803
$ 0.000086262035047803$ 0.000086262035047803

+0.43%

-4.15%

+3.01%

+3.01%

MARS4 (MARS4) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00010632. במהלך 24 השעות האחרונות, MARS4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010391 לבין שיא של $ 0.00011545, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MARS4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.051011096923131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000086262035047803.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARS4 השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -4.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MARS4 (MARS4) מידע שוק

No.2618

$ 264.00K
$ 264.00K$ 264.00K

$ 60.04K
$ 60.04K$ 60.04K

$ 425.28K
$ 425.28K$ 425.28K

2.48B
2.48B 2.48B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

62.07%

ETH

שווי השוק הנוכחי של MARS4 הוא $ 264.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 60.04K. ההיצע במחזור של MARS4 הוא 2.48B, עם היצע כולל של 4000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 425.28K.

MARS4 (MARS4) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MARS4היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000046033-4.15%
30 ימים$ +0.00002054+23.94%
60 ימים$ +0.00000442+4.33%
90 ימים$ -0.00002868-21.25%
MARS4 שינוי מחיר היום

היום,MARS4 רשם שינוי של $ -0.0000046033 (-4.15%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MARS4 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00002054 (+23.94%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MARS4 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MARS4 ראה שינוי של $ +0.00000442 (+4.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MARS4 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00002868 (-21.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MARS4 (MARS4)?

בדוק את MARS4 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMARS4 (MARS4)

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

MARS4 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MARS4ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMARS4 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MARS4אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMARS4 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

MARS4תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MARS4 (MARS4) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MARS4 (MARS4) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MARS4.

בדוק את MARS4 תחזית המחיר עכשיו‏!

MARS4 (MARS4) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MARS4 (MARS4) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MARS4 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MARS4 (MARS4)

מחפש איך לקנותMARS4? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MARS4ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MARS4 למטבעות מקומיים

1 MARS4(MARS4) ל VND
2.7978108
1 MARS4(MARS4) ל AUD
A$0.0001626696
1 MARS4(MARS4) ל GBP
0.0000786768
1 MARS4(MARS4) ל EUR
0.000090372
1 MARS4(MARS4) ל USD
$0.00010632
1 MARS4(MARS4) ל MYR
RM0.000446544
1 MARS4(MARS4) ל TRY
0.00435912
1 MARS4(MARS4) ל JPY
¥0.01562904
1 MARS4(MARS4) ל ARS
ARS$0.1410069
1 MARS4(MARS4) ל RUB
0.0085949088
1 MARS4(MARS4) ל INR
0.0093072528
1 MARS4(MARS4) ל IDR
Rp1.7148384696
1 MARS4(MARS4) ל KRW
0.1476657216
1 MARS4(MARS4) ל PHP
0.006023028
1 MARS4(MARS4) ל EGP
￡E.0.0051586464
1 MARS4(MARS4) ל BRL
R$0.0005762544
1 MARS4(MARS4) ל CAD
C$0.0001467216
1 MARS4(MARS4) ל BDT
0.0129348912
1 MARS4(MARS4) ל NGN
0.162568596
1 MARS4(MARS4) ל COP
$0.42528
1 MARS4(MARS4) ל ZAR
R.0.0018669792
1 MARS4(MARS4) ל UAH
0.004406964
1 MARS4(MARS4) ל VES
Bs0.0148848
1 MARS4(MARS4) ל CLP
$0.1020672
1 MARS4(MARS4) ל PKR
Rs0.0301438464
1 MARS4(MARS4) ל KZT
0.0568854528
1 MARS4(MARS4) ל THB
฿0.0034479576
1 MARS4(MARS4) ל TWD
NT$0.0032406336
1 MARS4(MARS4) ל AED
د.إ0.0003901944
1 MARS4(MARS4) ל CHF
Fr0.000085056
1 MARS4(MARS4) ל HKD
HK$0.0008303592
1 MARS4(MARS4) ל AMD
֏0.0407035488
1 MARS4(MARS4) ל MAD
.د.م0.00095688
1 MARS4(MARS4) ל MXN
$0.0019786152
1 MARS4(MARS4) ל SAR
ريال0.0003987
1 MARS4(MARS4) ל PLN
0.0003870048
1 MARS4(MARS4) ל RON
лв0.0004582392
1 MARS4(MARS4) ל SEK
kr0.0010121664
1 MARS4(MARS4) ל BGN
лв0.0001775544
1 MARS4(MARS4) ל HUF
Ft0.0361254096
1 MARS4(MARS4) ל CZK
0.0022305936
1 MARS4(MARS4) ל KWD
د.ك0.0000324276
1 MARS4(MARS4) ל ILS
0.0003582984
1 MARS4(MARS4) ל AOA
Kz0.0969181224
1 MARS4(MARS4) ל BHD
.د.ب0.00004008264
1 MARS4(MARS4) ל BMD
$0.00010632
1 MARS4(MARS4) ל DKK
kr0.0006772584
1 MARS4(MARS4) ל HNL
L0.0027834576
1 MARS4(MARS4) ל MUR
0.0048524448
1 MARS4(MARS4) ל NAD
$0.0018637896
1 MARS4(MARS4) ל NOK
kr0.0010717056
1 MARS4(MARS4) ל NZD
$0.000180744
1 MARS4(MARS4) ל PAB
B/.0.00010632
1 MARS4(MARS4) ל PGK
K0.0004486704
1 MARS4(MARS4) ל QAR
ر.ق0.0003859416
1 MARS4(MARS4) ל RSD
дин.0.010647948

MARS4 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MARS4, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMARS4 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MARS4

כמה שווה MARS4 (MARS4) היום?
החי MARS4המחיר ב USD הוא 0.00010632 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MARS4 ל USD?
המחיר הנוכחי של MARS4 ל USD הוא $ 0.00010632. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MARS4?
שווי השוק של MARS4 הוא $ 264.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MARS4?
ההיצע במחזור של MARS4 הוא 2.48B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MARS4?
‏‏MARS4 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.051011096923131 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MARS4?
MARS4 ‏‏רשם מחירATL של 0.000086262035047803 USD.
מהו נפח המסחר של MARS4?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MARS4 הוא $ 60.04K USD.
האם MARS4 יעלה השנה?
MARS4 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MARS4 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:42:10 (UTC+8)

MARS4 (MARS4) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MARS4-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MARS4
MARS4
USD
USD

1 MARS4 = 0.00010632 USD

מסחרMARS4

USDTMARS4
$0.00010632
$0.00010632$0.00010632
-4.15%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד