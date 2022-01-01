MARS4 (MARS4) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MARS4 (MARS4), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MARS4 (MARS4) מידע Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots. אתר רשמי: https://www.mars4.me/ מסמך לבן: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87 קנה MARS4עכשיו!

MARS4 (MARS4) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MARS4 (MARS4), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 262.41K $ 262.41K $ 262.41K ההיצע הכולל: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B אספקה במחזור: $ 2.48B $ 2.48B $ 2.48B FDV (שווי מדולל מלא): $ 422.72K $ 422.72K $ 422.72K שיא כל הזמנים: $ 0.08849 $ 0.08849 $ 0.08849 שפל כל הזמנים: $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 $ 0.000086262035047803 מחיר נוכחי: $ 0.00010568 $ 0.00010568 $ 0.00010568 למידע נוסף על MARS4 (MARS4) מחיר

MARS4 (MARS4) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MARS4 (MARS4) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MARS4 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MARS4האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MARS4טוקניומיקה, חקרו אתMARS4המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MARS4 מעוניין להוסיף את MARS4 (MARS4) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MARS4, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MARS4 ב-MEXC עכשיו!

MARS4 (MARS4) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MARS4עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MARS4 עכשיו את היסטוריית המחירים!

MARS4 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MARS4 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MARS4 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MARS4עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!