Mastercard מחיר היום

מחיר Mastercard (MAON) בזמן אמת היום הוא $ 538.66, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAON ל USD הוא $ 538.66 לכל MAON.

Mastercard כרגע מדורג במקום #2033 לפי שווי שוק של $ 1.09M, עם היצע במחזור של 2.03K MAON. ב‑24 השעות האחרונות, MAON סחר בין $ 536.88 (נמוך) ל $ 553.55 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 604.8777949802613, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 525.0962763823312.

ביצועים לטווח קצר, MAON נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -2.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.40K.

Mastercard (MAON) מידע שוק

דירוג No.2033 שווי שוק $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M נפח (24 שעות) $ 68.40K$ 68.40K $ 68.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M אספקת מחזור 2.03K 2.03K 2.03K אספקה כוללת 2,028.79192775 2,028.79192775 2,028.79192775 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Mastercard הוא $ 1.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.40K. ההיצע במחזור של MAON הוא 2.03K, עם היצע כולל של 2028.79192775. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.