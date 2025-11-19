Mastercard (MAON) תחזית מחיר (USD)

קבל Mastercard תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה MAON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Mastercard % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $529.11 $529.11 $529.11 +0.09% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Mastercard תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Mastercard ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 529.11 בשנת 2025. Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Mastercard ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 555.5655 בשנת 2026. Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של MAON הוא $ 583.3437 עם 10.25% שיעור צמיחה. Mastercard (MAON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של MAON הוא $ 612.5109 עם 15.76% שיעור צמיחה. Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של MAON הוא $ 643.1365 עם 21.55% שיעור צמיחה. Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של MAON הוא $ 675.2933 עם 27.63% שיעור צמיחה. Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Mastercard עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,099.9816. Mastercard (MAON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Mastercard עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,791.7542. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 529.11 0.00%

2026 $ 555.5655 5.00%

2027 $ 583.3437 10.25%

2028 $ 612.5109 15.76%

2029 $ 643.1365 21.55%

2030 $ 675.2933 27.63%

2031 $ 709.0580 34.01%

2032 $ 744.5109 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 781.7364 47.75%

2034 $ 820.8232 55.13%

2035 $ 861.8644 62.89%

2036 $ 904.9576 71.03%

2037 $ 950.2055 79.59%

2038 $ 997.7158 88.56%

2039 $ 1,047.6016 97.99%

2040 $ 1,099.9816 107.89% הצג עוד לטווח קצר Mastercard תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 529.11 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 529.1824 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 529.6173 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 531.2844 0.41% Mastercard (MAON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורMAONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $529.11 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Mastercard (MAON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורMAON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $529.1824 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Mastercard (MAON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורMAON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $529.6173 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Mastercard (MAON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורMAON הוא $531.2844 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Mastercard מחיר נוכחי $ 529.11$ 529.11 $ 529.11 שינוי מחיר (24 שעות) +0.09% שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור 2.03K 2.03K 2.03K נפח (24 שעות) $ 72.32K$ 72.32K $ 72.32K נפח (24 שעות) -- המחיר MAON העדכני הוא $ 529.11. יש לו שינוי של +0.09% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 72.32Kב 24 שעות. בנוסף, MAON יש כמות במעגל של 2.03K ושווי שוק כולל של $ 1.07M. צפה MAON במחיר חי

Mastercard מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בMastercardדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלMastercard הוא 529.11USD. היצע במחזור של Mastercard(MAON) הוא 0.00 MAON , מה שמעניק לו שווי שוק של $1.07M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -15.4400 $ 548.47 $ 527.47

7 ימים -0.04% $ -25.9099 $ 565.82 $ 527.47

30 ימים -0.07% $ -40.4600 $ 607.33 $ 522.42 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Mastercard הראה תנועת מחירים של $-15.4400 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Mastercard נסחר בשיא של $565.82 ושפל של $527.47 . נרשם שינוי במחיר של -0.04% . מגמה אחרונה זו מציגה אתMAON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Mastercard חווה -0.07% שינוי, המשקף בערך $-40.4600 לערכו. זה מצביע על כך ש MAON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Mastercard המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה MAON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Mastercard (MAON) מודול חיזוי מחיר עובד? Mastercard מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של MAONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךMastercard לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של MAON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Mastercard. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלMAON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלMAON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Mastercard.

מדוע MAON חיזוי מחירים חשוב?

MAON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

