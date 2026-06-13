Mantis מחיר היום

מחיר Mantis (SN123) בזמן אמת היום הוא $ 0.814435, עם שינוי של 0.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN123 ל USD הוא $ 0.814435 לכל SN123.

Mantis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,834,520, עם היצע במחזור של 3.49M SN123. ב‑24 השעות האחרונות, SN123 סחר בין $ 0.782064 (נמוך) ל $ 0.849841 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.36, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.630808.

ביצועים לטווח קצר, SN123 נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +16.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 658.62K.

Mantis (SN123) מידע שוק

שווי שוק $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M נפח (24 שעות) $ 658.62K$ 658.62K $ 658.62K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M אספקת מחזור 3.49M 3.49M 3.49M אספקה כוללת 3,486,793.132043725 3,486,793.132043725 3,486,793.132043725

שווי השוק הנוכחי של Mantis הוא $ 2.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 658.62K. ההיצע במחזור של SN123 הוא 3.49M, עם היצע כולל של 3486793.132043725. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83M.