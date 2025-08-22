MAIV (MAIV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0020256. במהלך 24 השעות האחרונות, MAIV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002 לבין שיא של $ 0.0023864, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAIVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.004111712265403345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000157448218301527.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAIV השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -13.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MAIV (MAIV) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של MAIV הוא $ 2.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.15K. ההיצע במחזור של MAIV הוא 1.26B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.26M.
MAIV (MAIV) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MAIVהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000307503
-13.18%
30 ימים
$ +0.0004118
+25.51%
60 ימים
$ +0.0000624
+3.17%
90 ימים
$ +0.0001377
+7.29%
MAIV שינוי מחיר היום
היום,MAIV רשם שינוי של $ -0.000307503 (-13.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MAIV שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0004118 (+25.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MAIV שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MAIV ראה שינוי של $ +0.0000624 (+3.17%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MAIV שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001377 (+7.29%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MAIV (MAIV)?
MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.
MAIV זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MAIVההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMAIV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MAIVאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMAIV לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MAIVתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MAIV (MAIV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MAIV (MAIV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MAIV.
הבנת הטוקנומיקה של MAIV (MAIV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAIV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MAIV (MAIV)
מחפש איך לקנותMAIV? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MAIVב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
