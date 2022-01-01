MAIV (MAIV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MAIV (MAIV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MAIV (MAIV) מידע MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects. אתר רשמי: https://maiv.io/ מסמך לבן: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a קנה MAIVעכשיו!

MAIV (MAIV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MAIV (MAIV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (שווי מדולל מלא): $ 22.26M $ 22.26M $ 22.26M שיא כל הזמנים: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 שפל כל הזמנים: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 מחיר נוכחי: $ 0.0022258 $ 0.0022258 $ 0.0022258 למידע נוסף על MAIV (MAIV) מחיר

MAIV (MAIV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MAIV (MAIV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MAIV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MAIVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MAIVטוקניומיקה, חקרו אתMAIVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MAIV מעוניין להוסיף את MAIV (MAIV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MAIV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MAIV ב-MEXC עכשיו!

MAIV (MAIV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MAIVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MAIV עכשיו את היסטוריית המחירים!

MAIV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MAIV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MAIV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MAIVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

