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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MAGIC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MAGIC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MAGIC (MAGIC) ניתוח טכני היום

MAGIC (MAGIC) ניתוח טכני היום

דף MAGIC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAGIC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MAGIC למטה.

MAGIC (MAGIC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04365--+9.50%+0.64%-29.01%
למידע נוסף על MAGIC מחיר

MAGIC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MAGIC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 2
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 1קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04364
0.04363
R2
0.04363
0.04362
R1
0.04362
0.04362
PP
0.04361
0.04361
S1
0.0436
0.0436
S2
0.04359
0.0436
S3
0.04358
0.04359

MAGIC אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.71M
$8.46 M
$9.17 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MAGIC זרימת הון

זרימת נטו פנימהMAGICUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.04
2026-08-20-$0.03 M0.04
2026-08-19$0.00 M0.04
2026-08-18-$0.04 M0.04
2026-08-17-$0.02 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב MAGIC (MAGIC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MAGIC מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMAGIC
$0.04367
$0.04367$0.04367
+1.20%
1.79M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MAGIC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MAGIC
MAGIC
USD
USD

1 MAGIC = 0.04365 USD

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