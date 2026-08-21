MAGIC (MAGIC) ניתוח טכני היום דף MAGIC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MAGIC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MAGIC למטה. הירשם

MAGIC (MAGIC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04365 -- +9.50% +0.64% -29.01%

MAGIC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MAGIC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 15 נייטרלי 2 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 1 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04364 0.04363 R2 0.04363 0.04362 R1 0.04362 0.04362 PP 0.04361 0.04361 S1 0.0436 0.0436 S2 0.04359 0.0436 S3 0.04358 0.04359

MAGIC אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.71M $8.46 M $9.17 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.03 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.09 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.10 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MAGIC זרימת הון זרימת נטו פנימה MAGICUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.04 2026-08-20 -$0.03 M 0.04 2026-08-19 $0.00 M 0.04 2026-08-18 -$0.04 M 0.04 2026-08-17 -$0.02 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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