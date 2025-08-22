עוד על LTT

Luxury Travel Token סֵמֶל

Luxury Travel Token מְחִיר(LTT)

1 LTT ל USDמחיר חי:

$0.0071416
$0.0071416$0.0071416
-4.04%1D
USD
Luxury Travel Token (LTT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:57 (UTC+8)

Luxury Travel Token (LTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0070765
$ 0.0070765$ 0.0070765
24 שעות נמוך
$ 0.0076782
$ 0.0076782$ 0.0076782
גבוה 24 שעות

$ 0.0070765
$ 0.0070765$ 0.0070765

$ 0.0076782
$ 0.0076782$ 0.0076782

$ 0.011994401805913067
$ 0.011994401805913067$ 0.011994401805913067

$ 0.001171326666446022
$ 0.001171326666446022$ 0.001171326666446022

-0.03%

-4.04%

+29.28%

+29.28%

Luxury Travel Token (LTT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0071477. במהלך 24 השעות האחרונות, LTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0070765 לבין שיא של $ 0.0076782, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011994401805913067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001171326666446022.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Luxury Travel Token (LTT) מידע שוק

No.3747

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 359.51K
$ 359.51K$ 359.51K

$ 714.77M
$ 714.77M$ 714.77M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Luxury Travel Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 359.51K. ההיצע במחזור של LTT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 714.77M.

Luxury Travel Token (LTT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Luxury Travel Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000300668-4.04%
30 ימים$ +0.0026325+58.30%
60 ימים$ +0.0039174+121.27%
90 ימים$ +0.004453+165.25%
Luxury Travel Token שינוי מחיר היום

היום,LTT רשם שינוי של $ -0.000300668 (-4.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Luxury Travel Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0026325 (+58.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Luxury Travel Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LTT ראה שינוי של $ +0.0039174 (+121.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Luxury Travel Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.004453 (+165.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Luxury Travel Token (LTT)?

בדוק את Luxury Travel Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLuxury Travel Token (LTT)

Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.

Luxury Travel Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Luxury Travel Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLTT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Luxury Travel Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLuxury Travel Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Luxury Travel Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Luxury Travel Token (LTT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Luxury Travel Token (LTT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Luxury Travel Token.

בדוק את Luxury Travel Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Luxury Travel Token (LTT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Luxury Travel Token (LTT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LTT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Luxury Travel Token (LTT)

מחפש איך לקנותLuxury Travel Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Luxury Travel Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LTT למטבעות מקומיים

1 Luxury Travel Token(LTT) ל VND
188.0917255
1 Luxury Travel Token(LTT) ל AUD
A$0.011007458
1 Luxury Travel Token(LTT) ל GBP
0.005289298
1 Luxury Travel Token(LTT) ל EUR
0.006075545
1 Luxury Travel Token(LTT) ל USD
$0.0071477
1 Luxury Travel Token(LTT) ל MYR
RM0.03002034
1 Luxury Travel Token(LTT) ל TRY
0.292984223
1 Luxury Travel Token(LTT) ל JPY
¥1.0507119
1 Luxury Travel Token(LTT) ל ARS
ARS$9.4421117
1 Luxury Travel Token(LTT) ל RUB
0.576033143
1 Luxury Travel Token(LTT) ל INR
0.625852612
1 Luxury Travel Token(LTT) ל IDR
Rp117.175391088
1 Luxury Travel Token(LTT) ל KRW
9.927297576
1 Luxury Travel Token(LTT) ל PHP
0.405489021
1 Luxury Travel Token(LTT) ל EGP
￡E.0.34666345
1 Luxury Travel Token(LTT) ל BRL
R$0.038883488
1 Luxury Travel Token(LTT) ל CAD
C$0.009863826
1 Luxury Travel Token(LTT) ל BDT
0.861583758
1 Luxury Travel Token(LTT) ל NGN
10.912465067
1 Luxury Travel Token(LTT) ל COP
$28.5908
1 Luxury Travel Token(LTT) ל ZAR
R.0.125370658
1 Luxury Travel Token(LTT) ל UAH
0.292769792
1 Luxury Travel Token(LTT) ל VES
Bs1.000678
1 Luxury Travel Token(LTT) ל CLP
$6.8546443
1 Luxury Travel Token(LTT) ל PKR
Rs2.010004717
1 Luxury Travel Token(LTT) ל KZT
3.808008652
1 Luxury Travel Token(LTT) ל THB
฿0.231871388
1 Luxury Travel Token(LTT) ל TWD
NT$0.217647465
1 Luxury Travel Token(LTT) ל AED
د.إ0.026232059
1 Luxury Travel Token(LTT) ל CHF
Fr0.00571816
1 Luxury Travel Token(LTT) ל HKD
HK$0.055823537
1 Luxury Travel Token(LTT) ל AMD
֏2.706405128
1 Luxury Travel Token(LTT) ל MAD
.د.م0.064114869
1 Luxury Travel Token(LTT) ל MXN
$0.133233128
1 Luxury Travel Token(LTT) ל SAR
ريال0.026803875
1 Luxury Travel Token(LTT) ל PLN
0.026017628
1 Luxury Travel Token(LTT) ל RON
лв0.030878064
1 Luxury Travel Token(LTT) ל SEK
kr0.068117581
1 Luxury Travel Token(LTT) ל BGN
лв0.011936659
1 Luxury Travel Token(LTT) ל HUF
Ft2.42950323
1 Luxury Travel Token(LTT) ל CZK
0.149958746
1 Luxury Travel Token(LTT) ל KWD
د.ك0.0021800485
1 Luxury Travel Token(LTT) ל ILS
0.024159226
1 Luxury Travel Token(LTT) ל AOA
Kz6.515628889
1 Luxury Travel Token(LTT) ל BHD
.د.ب0.0026946829
1 Luxury Travel Token(LTT) ל BMD
$0.0071477
1 Luxury Travel Token(LTT) ל DKK
kr0.045602326
1 Luxury Travel Token(LTT) ל HNL
L0.185339861
1 Luxury Travel Token(LTT) ל MUR
0.326221028
1 Luxury Travel Token(LTT) ל NAD
$0.124941796
1 Luxury Travel Token(LTT) ל NOK
kr0.072263247
1 Luxury Travel Token(LTT) ל NZD
$0.01215109
1 Luxury Travel Token(LTT) ל PAB
B/.0.0071477
1 Luxury Travel Token(LTT) ל PGK
K0.029877386
1 Luxury Travel Token(LTT) ל QAR
ر.ق0.025803197
1 Luxury Travel Token(LTT) ל RSD
дин.0.716271017

Luxury Travel Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Luxury Travel Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרLuxury Travel Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Luxury Travel Token

כמה שווה Luxury Travel Token (LTT) היום?
החי LTTהמחיר ב USD הוא 0.0071477 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LTT ל USD?
המחיר הנוכחי של LTT ל USD הוא $ 0.0071477. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Luxury Travel Token?
שווי השוק של LTT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LTT?
ההיצע במחזור של LTT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LTT?
‏‏LTT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.011994401805913067 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LTT?
LTT ‏‏רשם מחירATL של 0.001171326666446022 USD.
מהו נפח המסחר של LTT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LTT הוא $ 359.51K USD.
האם LTT יעלה השנה?
LTT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LTT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:05:57 (UTC+8)

Luxury Travel Token (LTT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

