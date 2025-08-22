Luxury Travel Token (LTT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0071477. במהלך 24 השעות האחרונות, LTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0070765 לבין שיא של $ 0.0076782, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.011994401805913067, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001171326666446022.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+29.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Luxury Travel Token (LTT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Luxury Travel Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 359.51K. ההיצע במחזור של LTT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 714.77M.
Luxury Travel Token (LTT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Luxury Travel Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000300668
-4.04%
30 ימים
$ +0.0026325
+58.30%
60 ימים
$ +0.0039174
+121.27%
90 ימים
$ +0.004453
+165.25%
Luxury Travel Token שינוי מחיר היום
היום,LTT רשם שינוי של $ -0.000300668 (-4.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Luxury Travel Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0026325 (+58.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Luxury Travel Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LTT ראה שינוי של $ +0.0039174 (+121.27%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Luxury Travel Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.004453 (+165.25%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters.
