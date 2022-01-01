Luxury Travel Token (LTT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Luxury Travel Token (LTT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Luxury Travel Token (LTT) מידע Luxury Travel Token is a token project supporting a new innovative luxury travel brand. It provides a new and revolutionary luxury travel experience from Japan to all over the world. It is an exciting project that engages people around the world as participants and supporters. אתר רשמי: https://lt-t.io/ מסמך לבן: https://www.dropbox.com/scl/fi/hj1c0ihd01nym8kevrin7/LTT-WP-Final-EN.pdf?rlkey=p0vm8l7mt1p33tdhy0gx6zs96&e=1&st=hnr3k3yq&dl=0 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3F91Ad19AF450B44cf5176b4dE719d77CB19EEc7 קנה LTTעכשיו!

Luxury Travel Token (LTT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Luxury Travel Token (LTT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 754.84M $ 754.84M $ 754.84M שיא כל הזמנים: $ 0.193562 $ 0.193562 $ 0.193562 שפל כל הזמנים: $ 0.001171326666446022 $ 0.001171326666446022 $ 0.001171326666446022 מחיר נוכחי: $ 0.0075484 $ 0.0075484 $ 0.0075484 למידע נוסף על Luxury Travel Token (LTT) מחיר

Luxury Travel Token (LTT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Luxury Travel Token (LTT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LTT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LTTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LTTטוקניומיקה, חקרו אתLTTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LTT מעוניין להוסיף את Luxury Travel Token (LTT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LTT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LTT ב-MEXC עכשיו!

Luxury Travel Token (LTT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LTTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LTT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LTT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LTT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LTT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LTTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

