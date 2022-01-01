LandRocker (LRT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LandRocker (LRT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LandRocker (LRT) מידע LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. אתר רשמי: https://landrocker.io/ מסמך לבן: https://whitepaper.landrocker.io/ סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C קנה LRTעכשיו!

LandRocker (LRT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LandRocker (LRT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 203.83K $ 203.83K $ 203.83K ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 510.00K $ 510.00K $ 510.00K שיא כל הזמנים: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 שפל כל הזמנים: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 מחיר נוכחי: $ 0.000051 $ 0.000051 $ 0.000051 למידע נוסף על LandRocker (LRT) מחיר

LandRocker (LRT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LandRocker (LRT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LRT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LRTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LRTטוקניומיקה, חקרו אתLRTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LRT מעוניין להוסיף את LandRocker (LRT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LRT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LRT ב-MEXC עכשיו!

LandRocker (LRT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LRTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LRT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LRT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LRT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LRT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LRTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!