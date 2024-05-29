LRT

LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

שֵׁםLRT

דירוגNo.2437

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור3,996,842,481.8465476

מקסימום היצע10,000,000,000

אספקה כוללת10,000,000,000

שיעור מחזור0.3996%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.010151517457309467,2024-05-29

המחיר הנמוך ביותר0.00002117160471387,2025-04-05

בלוקצ'יין ציבוריMATIC

מבואLandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
עמדות (0)
