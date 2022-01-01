Prompt (PROMPT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Prompt (PROMPT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Prompt (PROMPT) מידע Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. אתר רשמי: https://www.wayfinder.ai/ מסמך לבן: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 קנה PROMPTעכשיו!

Prompt (PROMPT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Prompt (PROMPT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 68.21M $ 68.21M $ 68.21M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 325.26M $ 325.26M $ 325.26M FDV (שווי מדולל מלא): $ 209.70M $ 209.70M $ 209.70M שיא כל הזמנים: $ 0.6266 $ 0.6266 $ 0.6266 שפל כל הזמנים: $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 מחיר נוכחי: $ 0.2097 $ 0.2097 $ 0.2097 למידע נוסף על Prompt (PROMPT) מחיר

Prompt (PROMPT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Prompt (PROMPT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PROMPT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PROMPTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PROMPTטוקניומיקה, חקרו אתPROMPTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PROMPT מעוניין להוסיף את Prompt (PROMPT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PROMPT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PROMPT ב-MEXC עכשיו!

Prompt (PROMPT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PROMPTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PROMPT עכשיו את היסטוריית המחירים!

PROMPT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PROMPT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PROMPT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PROMPTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

