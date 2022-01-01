Tether Gold (XAUT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Tether Gold (XAUT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Tether Gold (XAUT) מידע XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility. אתר רשמי: https://gold.tether.to/ מסמך לבן: https://gold.tether.to/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x68749665FF8D2d112Fa859AA293F07A622782F38 קנה XAUTעכשיו!

Tether Gold (XAUT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Tether Gold (XAUT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 838.17M $ 838.17M $ 838.17M ההיצע הכולל: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K אספקה במחזור: $ 246.52K $ 246.52K $ 246.52K FDV (שווי מדולל מלא): $ 838.17M $ 838.17M $ 838.17M שיא כל הזמנים: $ 3,529.97 $ 3,529.97 $ 3,529.97 שפל כל הזמנים: $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 $ 1,408.88233399 מחיר נוכחי: $ 3,399.95 $ 3,399.95 $ 3,399.95 למידע נוסף על Tether Gold (XAUT) מחיר

Tether Gold (XAUT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Tether Gold (XAUT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של XAUT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות XAUTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את XAUTטוקניומיקה, חקרו אתXAUTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

