LimeWire (LMWR) ניתוח טכני היום דף LimeWire הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LMWR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LimeWire למטה. הירשם

LimeWire (LMWR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01388 -- +5.31% +45.46% -22.16%

LimeWire אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LimeWire במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 6 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 4 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.014 0.01399 R2 0.01399 0.01398 R1 0.01397 0.01397 PP 0.01396 0.01396 S1 0.01394 0.01395 S2 0.01393 0.01394 S3 0.01391 0.01393

LimeWire אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.06M $0.15 M $0.20 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. LimeWire זרימת הון זרימת נטו פנימה LMWRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.00 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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