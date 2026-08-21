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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LimeWire, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על LimeWire, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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LimeWire (LMWR) ניתוח טכני היום

LimeWire (LMWR) ניתוח טכני היום

דף LimeWire הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של LMWR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של LimeWire למטה.

LimeWire (LMWR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01388--+5.31%+45.46%-22.16%
למידע נוסף על LimeWire מחיר

LimeWire אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של LimeWire במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 6
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 10
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 4קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.014
0.01399
R2
0.01399
0.01398
R1
0.01397
0.01397
PP
0.01396
0.01396
S1
0.01394
0.01395
S2
0.01393
0.01394
S3
0.01391
0.01393

LimeWire אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.06M
$0.15 M
$0.20 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

LimeWire זרימת הון

זרימת נטו פנימהLMWRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.00 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב LimeWire (LMWR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב LimeWire מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTLMWR
$0.013918
$0.013918$0.013918
-0.98%
4.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

LMWR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LMWR
LMWR
USD
USD

1 LMWR = 0.01388 USD

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