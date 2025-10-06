Eli Lilly מחיר היום

מחיר Eli Lilly (LLYON) בזמן אמת היום הוא $ 1,014.07, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LLYON ל USD הוא $ 1,014.07 לכל LLYON.

Eli Lilly כרגע מדורג במקום #1435 לפי שווי שוק של $ 4.04M, עם היצע במחזור של 3.98K LLYON. ב‑24 השעות האחרונות, LLYON סחר בין $ 1,002.89 (נמוך) ל $ 1,033.85 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,033.3757581293005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 712.8133541417105.

ביצועים לטווח קצר, LLYON נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +4.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 74.55K.

Eli Lilly (LLYON) מידע שוק

דירוג No.1435 שווי שוק $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M נפח (24 שעות) $ 74.55K$ 74.55K $ 74.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M אספקת מחזור 3.98K 3.98K 3.98K אספקה כוללת 3,984.20094723 3,984.20094723 3,984.20094723 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Eli Lilly הוא $ 4.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.55K. ההיצע במחזור של LLYON הוא 3.98K, עם היצע כולל של 3984.20094723. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.04M.