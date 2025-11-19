Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר (USD)

קבל Eli Lilly תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LLYON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Eli Lilly % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $1,037.06 $1,037.06 $1,037.06 +1.02% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Eli Lilly תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Eli Lilly ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,037.06 בשנת 2025. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Eli Lilly ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1,088.913 בשנת 2026. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LLYON הוא $ 1,143.3586 עם 10.25% שיעור צמיחה. Eli Lilly (LLYON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LLYON הוא $ 1,200.5265 עם 15.76% שיעור צמיחה. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LLYON הוא $ 1,260.5529 עם 21.55% שיעור צמיחה. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LLYON הוא $ 1,323.5805 עם 27.63% שיעור צמיחה. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Eli Lilly עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2,155.9732. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Eli Lilly עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3,511.8532. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 1,037.06 0.00%

2040 $ 2,155.9732 107.89% הצג עוד לטווח קצר Eli Lilly תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 1,037.06 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 1,037.2020 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 1,038.0544 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1,041.3218 0.41% Eli Lilly (LLYON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLLYONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $1,037.06 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLLYON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $1,037.2020 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLLYON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $1,038.0544 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Eli Lilly (LLYON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLLYON הוא $1,041.3218 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Eli Lilly מחיר נוכחי $ 1,037.06$ 1,037.06 $ 1,037.06 שינוי מחיר (24 שעות) +1.02% שווי שוק $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M אספקת מחזור 3.98K 3.98K 3.98K נפח (24 שעות) $ 67.90K$ 67.90K $ 67.90K נפח (24 שעות) -- המחיר LLYON העדכני הוא $ 1,037.06. יש לו שינוי של +1.02% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 67.90Kב 24 שעות. בנוסף, LLYON יש כמות במעגל של 3.98K ושווי שוק כולל של $ 4.13M. צפה LLYON במחיר חי

Eli Lilly מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEli Lillyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEli Lilly הוא 1,037USD. היצע במחזור של Eli Lilly(LLYON) הוא 0.00 LLYON , מה שמעניק לו שווי שוק של $4.13M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.01% $ 5.3599 $ 1,037.01 $ 1,013.12

7 ימים 0.05% $ 49.8499 $ 1,037.16 $ 985.23

30 ימים 0.30% $ 237.2099 $ 1,037.16 $ 784.61 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Eli Lilly הראה תנועת מחירים של $5.3599 , המשקפת 0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Eli Lilly נסחר בשיא של $1,037.16 ושפל של $985.23 . נרשם שינוי במחיר של 0.05% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLLYON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Eli Lilly חווה 0.30% שינוי, המשקף בערך $237.2099 לערכו. זה מצביע על כך ש LLYON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Eli Lilly המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה LLYON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Eli Lilly (LLYON) מודול חיזוי מחיר עובד? Eli Lilly מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LLYONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEli Lilly לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LLYON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Eli Lilly. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLLYON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLLYON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Eli Lilly.

מדוע LLYON חיזוי מחירים חשוב?

LLYON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

