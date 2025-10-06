LINEA מחיר היום

מחיר LINEA (LINEA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01011, עם שינוי של 3.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LINEA ל USD הוא $ 0.01011 לכל LINEA.

LINEA כרגע מדורג במקום #192 לפי שווי שוק של $ 156.52M, עם היצע במחזור של 15.48B LINEA. ב‑24 השעות האחרונות, LINEA סחר בין $ 0.00982 (נמוך) ל $ 0.01101 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04657278430753583, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.007196492054667389.

ביצועים לטווח קצר, LINEA נע ב -0.98% בשעה האחרונה ו -20.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.32M.

LINEA (LINEA) מידע שוק

דירוג No.192 שווי שוק $ 156.52M$ 156.52M $ 156.52M נפח (24 שעות) $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 728.02M$ 728.02M $ 728.02M אספקת מחזור 15.48B 15.48B 15.48B מקסימום היצע 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 אספקה כוללת 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 שיעור מחזור 21.50% נתח שוק 0.01% בלוקצ'יין ציבורי LINEA

