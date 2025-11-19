LINEA (LINEA) טוקנומיקה

LINEA (LINEA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי LINEA (LINEA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:49:28 (UTC+8)
USD

LINEA (LINEA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LINEA (LINEA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 159.16M
$ 159.16M$ 159.16M
ההיצע הכולל:
$ 72.01B
$ 72.01B$ 72.01B
אספקה במחזור:
$ 15.48B
$ 15.48B$ 15.48B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 740.26M
$ 740.26M$ 740.26M
שיא כל הזמנים:
$ 0.06192
$ 0.06192$ 0.06192
שפל כל הזמנים:
$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389
מחיר נוכחי:
$ 0.01028
$ 0.01028$ 0.01028

LINEA (LINEA) מידע

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

אתר רשמי:
https://linea.build/association
מסמך לבן:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
סייר בלוקים:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

LINEA (LINEA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של LINEA (LINEA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של LINEA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות LINEAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את LINEAטוקניומיקה, חקרו אתLINEAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LINEA

מעוניין להוסיף את LINEA (LINEA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LINEA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

LINEA (LINEA) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של LINEAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

LINEA חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן LINEA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LINEA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

