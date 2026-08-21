The White Bull מחיר היום

מחיר The White Bull (LEVI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0001999, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEVI ל ILS הוא ₪ 0.0001999 לכל LEVI.

The White Bull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- LEVI. ב‑24 השעות האחרונות, LEVI סחר בין ₪ 0.0001901 (נמוך) ל ₪ 0.0002206 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, LEVI נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו -16.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 53.44K.

The White Bull (LEVI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 53.44K₪ 53.44K ₪ 53.44K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 199.90K₪ 199.90K ₪ 199.90K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 999,999,393 999,999,393 999,999,393 בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של The White Bull הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 53.44K. ההיצע במחזור של LEVI הוא --, עם היצע כולל של 999999393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 199.90K.