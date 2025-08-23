LBRY Credits (LBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002696. במהלך 24 השעות האחרונות, LBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002425 לבין שיא של $ 0.002775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.503999948501587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000661263114846245.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +6.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
LBRY Credits (LBC) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של LBRY Credits הוא $ 1.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96K. ההיצע במחזור של LBC הוא 654.24M, עם היצע כולל של 767800721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.92M.
LBRY Credits (LBC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של LBRY Creditsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00017
+6.73%
30 ימים
$ +0.001475
+120.80%
60 ימים
$ +0.001507
+126.74%
90 ימים
$ +0.000418
+18.34%
LBRY Credits שינוי מחיר היום
היום,LBC רשם שינוי של $ +0.00017 (+6.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
LBRY Credits שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001475 (+120.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
LBRY Credits שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,LBC ראה שינוי של $ +0.001507 (+126.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
LBRY Credits שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000418 (+18.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LBRY Credits (LBC)?
LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.
LBRY Credits זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LBRY Creditsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקLBC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LBRY Creditsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLBRY Credits לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
LBRY Creditsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה LBRY Credits (LBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LBRY Credits (LBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LBRY Credits.
הבנת הטוקנומיקה של LBRY Credits (LBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות LBRY Credits (LBC)
מחפש איך לקנותLBRY Credits? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LBRY Creditsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
