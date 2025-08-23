עוד על LBC

LBRY Credits מְחִיר(LBC)

LBRY Credits (LBC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:39:25 (UTC+8)

LBRY Credits (LBC) מידע על מחיר (USD)

LBRY Credits (LBC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002696. במהלך 24 השעות האחרונות, LBC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002425 לבין שיא של $ 0.002775, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.503999948501587, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000661263114846245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +6.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LBRY Credits (LBC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של LBRY Credits הוא $ 1.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.96K. ההיצע במחזור של LBC הוא 654.24M, עם היצע כולל של 767800721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.92M.

LBRY Credits (LBC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של LBRY Creditsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00017+6.73%
30 ימים$ +0.001475+120.80%
60 ימים$ +0.001507+126.74%
90 ימים$ +0.000418+18.34%
LBRY Credits שינוי מחיר היום

היום,LBC רשם שינוי של $ +0.00017 (+6.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

LBRY Credits שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.001475 (+120.80%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

LBRY Credits שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LBC ראה שינוי של $ +0.001507 (+126.74%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

LBRY Credits שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000418 (+18.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של LBRY Credits (LBC)?

בדוק את LBRY Credits עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLBRY Credits (LBC)

LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content.

LBRY Credits זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול LBRY Creditsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLBC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים LBRY Creditsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLBRY Credits לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

LBRY Creditsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LBRY Credits (LBC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LBRY Credits (LBC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LBRY Credits.

בדוק את LBRY Credits תחזית המחיר עכשיו‏!

LBRY Credits (LBC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LBRY Credits (LBC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות LBRY Credits (LBC)

מחפש איך לקנותLBRY Credits? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש LBRY Creditsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LBC למטבעות מקומיים

למובן מעמיק יותר של LBRY Credits, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על LBRY Credits

כמה שווה LBRY Credits (LBC) היום?
החי LBCהמחיר ב USD הוא 0.002696 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LBC ל USD?
המחיר הנוכחי של LBC ל USD הוא $ 0.002696. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LBRY Credits?
שווי השוק של LBC הוא $ 1.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LBC?
ההיצע במחזור של LBC הוא 654.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LBC?
‏‏LBC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.503999948501587 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LBC?
LBC ‏‏רשם מחירATL של 0.000661263114846245 USD.
מהו נפח המסחר של LBC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LBC הוא $ 2.96K USD.
האם LBC יעלה השנה?
LBC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LBC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LBRY Credits (LBC) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
