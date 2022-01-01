LBRY Credits (LBC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי LBRY Credits (LBC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

LBRY Credits (LBC) מידע LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. אתר רשמי: https://lbry.com/ מסמך לבן: https://lbry.tech סייר בלוקים: https://explorer.lbry.com קנה LBCעכשיו!

LBRY Credits (LBC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור LBRY Credits (LBC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M ההיצע הכולל: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M אספקה במחזור: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M שיא כל הזמנים: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 שפל כל הזמנים: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 מחיר נוכחי: $ 0.0023 $ 0.0023 $ 0.0023 למידע נוסף על LBRY Credits (LBC) מחיר

LBRY Credits (LBC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של LBRY Credits (LBC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LBC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LBCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LBCטוקניומיקה, חקרו אתLBCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

