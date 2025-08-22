עוד על LB

LB מידע על מחיר

LB אתר רשמי

LB טוקניומיקה

LB תחזית מחיר

LB היסטוריה

LB מדריך קנייה

LBממיר מטבעות לפיאט

LB ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Love Bit סֵמֶל

Love Bit מְחִיר(LB)

1 LB ל USDמחיר חי:

$0.000000621
$0.000000621$0.000000621
0.00%1D
USD
Love Bit (LB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:03:55 (UTC+8)

Love Bit (LB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000621
$ 0.000000621$ 0.000000621
24 שעות נמוך
$ 0.000000727
$ 0.000000727$ 0.000000727
גבוה 24 שעות

$ 0.000000621
$ 0.000000621$ 0.000000621

$ 0.000000727
$ 0.000000727$ 0.000000727

$ 0.000025455968072916
$ 0.000025455968072916$ 0.000025455968072916

$ 0.000000215404472948
$ 0.000000215404472948$ 0.000000215404472948

-3.73%

0.00%

-17.20%

-17.20%

Love Bit (LB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000621. במהלך 24 השעות האחרונות, LB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000621 לבין שיא של $ 0.000000727, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000025455968072916, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000215404472948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LB השתנה ב -3.73% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Love Bit (LB) מידע שוק

No.3560

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.90K
$ 56.90K$ 56.90K

$ 130.41M
$ 130.41M$ 130.41M

0.00
0.00 0.00

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

210,000,000,000,000
210,000,000,000,000 210,000,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Love Bit הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.90K. ההיצע במחזור של LB הוא 0.00, עם היצע כולל של 210000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 130.41M.

Love Bit (LB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Love Bitהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.000000591-48.77%
60 ימים$ +0.000000029+4.89%
90 ימים$ +0.000000111+21.76%
Love Bit שינוי מחיר היום

היום,LB רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Love Bit שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000000591 (-48.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Love Bit שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,LB ראה שינוי של $ +0.000000029 (+4.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Love Bit שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000111 (+21.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Love Bit (LB)?

בדוק את Love Bit עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLove Bit (LB)

LoveBit is a memecoin designed to activate the Blockchain Ecosystem and ESG (Environment,Social,Governance).

Love Bit זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Love Bitההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקLB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Love Bitאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךLove Bit לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Love Bitתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Love Bit (LB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Love Bit (LB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Love Bit.

בדוק את Love Bit תחזית המחיר עכשיו‏!

Love Bit (LB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Love Bit (LB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Love Bit (LB)

מחפש איך לקנותLove Bit? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Love Bitב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

LB למטבעות מקומיים

1 Love Bit(LB) ל VND
0.016341615
1 Love Bit(LB) ל AUD
A$0.00000095634
1 Love Bit(LB) ל GBP
0.00000045954
1 Love Bit(LB) ל EUR
0.00000052785
1 Love Bit(LB) ל USD
$0.000000621
1 Love Bit(LB) ל MYR
RM0.0000026082
1 Love Bit(LB) ל TRY
0.00002545479
1 Love Bit(LB) ל JPY
¥0.000091287
1 Love Bit(LB) ל ARS
ARS$0.000820341
1 Love Bit(LB) ל RUB
0.00005004639
1 Love Bit(LB) ל INR
0.00005437476
1 Love Bit(LB) ל IDR
Rp0.01018032624
1 Love Bit(LB) ל KRW
0.00086249448
1 Love Bit(LB) ל PHP
0.00003522933
1 Love Bit(LB) ל EGP
￡E.0.0000301185
1 Love Bit(LB) ל BRL
R$0.00000337824
1 Love Bit(LB) ל CAD
C$0.00000085698
1 Love Bit(LB) ל BDT
0.00007485534
1 Love Bit(LB) ל NGN
0.00094808691
1 Love Bit(LB) ל COP
$0.002484
1 Love Bit(LB) ל ZAR
R.0.00001089234
1 Love Bit(LB) ל UAH
0.00002543616
1 Love Bit(LB) ל VES
Bs0.00008694
1 Love Bit(LB) ל CLP
$0.000595539
1 Love Bit(LB) ל PKR
Rs0.00017463141
1 Love Bit(LB) ל KZT
0.00033084396
1 Love Bit(LB) ל THB
฿0.00002014524
1 Love Bit(LB) ל TWD
NT$0.00001890945
1 Love Bit(LB) ל AED
د.إ0.00000227907
1 Love Bit(LB) ל CHF
Fr0.0000004968
1 Love Bit(LB) ל HKD
HK$0.00000485001
1 Love Bit(LB) ל AMD
֏0.00023513544
1 Love Bit(LB) ל MAD
.د.م0.00000557037
1 Love Bit(LB) ל MXN
$0.00001157544
1 Love Bit(LB) ל SAR
ريال0.00000232875
1 Love Bit(LB) ל PLN
0.00000226044
1 Love Bit(LB) ל RON
лв0.00000268272
1 Love Bit(LB) ל SEK
kr0.00000591813
1 Love Bit(LB) ל BGN
лв0.00000103707
1 Love Bit(LB) ל HUF
Ft0.0002110779
1 Love Bit(LB) ל CZK
0.00001302858
1 Love Bit(LB) ל KWD
د.ك0.000000189405
1 Love Bit(LB) ל ILS
0.00000209898
1 Love Bit(LB) ל AOA
Kz0.00056608497
1 Love Bit(LB) ל BHD
.د.ب0.000000234117
1 Love Bit(LB) ל BMD
$0.000000621
1 Love Bit(LB) ל DKK
kr0.00000396198
1 Love Bit(LB) ל HNL
L0.00001610253
1 Love Bit(LB) ל MUR
0.00002834244
1 Love Bit(LB) ל NAD
$0.00001085508
1 Love Bit(LB) ל NOK
kr0.00000627831
1 Love Bit(LB) ל NZD
$0.0000010557
1 Love Bit(LB) ל PAB
B/.0.000000621
1 Love Bit(LB) ל PGK
K0.00000259578
1 Love Bit(LB) ל QAR
ر.ق0.00000224181
1 Love Bit(LB) ל RSD
дин.0.00006223041

Love Bit מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Love Bit, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרLove Bit הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Love Bit

כמה שווה Love Bit (LB) היום?
החי LBהמחיר ב USD הוא 0.000000621 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LB ל USD?
המחיר הנוכחי של LB ל USD הוא $ 0.000000621. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Love Bit?
שווי השוק של LB הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LB?
ההיצע במחזור של LB הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LB?
‏‏LB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000025455968072916 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LB?
LB ‏‏רשם מחירATL של 0.000000215404472948 USD.
מהו נפח המסחר של LB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LB הוא $ 56.90K USD.
האם LB יעלה השנה?
LB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:03:55 (UTC+8)

Love Bit (LB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

LB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

LB
LB
USD
USD

1 LB = 0.00000 USD

מסחרLB

USDTLB
$0.000000621
$0.000000621$0.000000621
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד