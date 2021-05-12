מה זהPlatON (LAT)

PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs.

PlatON (LAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PlatON (LAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

PlatON מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PlatON, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PlatON כמה שווה PlatON (LAT) היום? החי LATהמחיר ב USD הוא 0.003615 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי LAT ל USD? $ 0.003615 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של LAT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של PlatON? שווי השוק של LAT הוא $ 24.12M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של LAT? ההיצע במחזור של LAT הוא 6.67B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAT? ‏‏LAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.89407158 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAT? LAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000119769693151375 USD . מהו נפח המסחר של LAT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAT הוא $ 108.37K USD . האם LAT יעלה השנה? LAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

