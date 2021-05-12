PlatON (LAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי PlatON (LAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

PlatON (LAT) מידע PlatON, initiated and driven by the LatticeX Foundation, is a next-generation Internet infrastructure protocol based on the fundamental properties of blockchain and supported by the privacy-preserving computation network, with “computing interoperability” as its core feature. By building a computing system assembled by Verifiable Computing, Secure Multi-Party Computing, Zero-Knowledge Proof, Homomorphic Encryption and other cryptographic algorithms and blockchain technology, PlatON provides a public infrastructure in open source architecture for global artificial intelligence, distributed application developers, data providers and various organizations, communities and individuals with computing needs. אתר רשמי: https://platon.network/ מסמך לבן: https://platon.network/pdf/en/PlatON_A_High-Efficiency_Trustless_Computing_Network_Whitepaper_EN.pdf סייר בלוקים: https://scan.platon.network/ קנה LATעכשיו!

PlatON (LAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PlatON (LAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.65M $ 23.65M $ 23.65M ההיצע הכולל: $ 10.25B $ 10.25B $ 10.25B אספקה במחזור: $ 6.67B $ 6.67B $ 6.67B FDV (שווי מדולל מלא): $ 36.32M $ 36.32M $ 36.32M שיא כל הזמנים: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 שפל כל הזמנים: $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 $ 0.000119769693151375 מחיר נוכחי: $ 0.003543 $ 0.003543 $ 0.003543 למידע נוסף על PlatON (LAT) מחיר

PlatON (LAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של PlatON (LAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של LAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות LATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את LATטוקניומיקה, חקרו אתLATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות LAT מעוניין להוסיף את PlatON (LAT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת LAT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות LAT ב-MEXC עכשיו!

PlatON (LAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של LATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה LAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

LAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן LAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה LATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

